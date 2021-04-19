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يويفا يرد على الدوري الانفصالي.. هؤلاء كاذبون يقودهم الجشع واللاعبون سيحرمون من المشاركة مع منتخباتهم

يويفا ابتعد عن لغة الدبلوماسية عند الحديث عن البطولة الجديدة (رويترز)
يويفا ابتعد عن لغة الدبلوماسية عند الحديث عن البطولة الجديدة (رويترز)
19/4/2021-|آخر تحديث: 19/4/202105:22 PM (مكة المكرمة)

رد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين بشكل حاد على قرار عدد من الأندية الكبرى إطلاق مسابقة الدوري الأوروبي الممتاز الذي وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه "دوري انفصالي".

وقال تشيفرين إن هذه المبادرة تعتبر صفعة في وجه عشاق كرة القدم، وأعلن أن اللاعبين المشاركين في هذه البطولة لن يسمح لهم بالمشاركة في المسابقات الدولية مع منتخباتهم.

وهذه أبرز تصريحات تشيفرين اليوم الاثنين:

  • اقتراح مخز من بضع أندية يقودها الشجع، وهو صفعة في وجه عشاق كرة القدم.
  • يجب أن يكون التأهل للمسابقات الأوروبية على أساس الجدارة ويمكن للجميع التنافس ضد الجميع.
  • كل لاعبي كرة القدم الذين يلعبون في المسابقة الجديدة لن يلعبوا مع منتخباتهم الوطنية. كل الاتحادات القارية تتفق على ذلك.
  • %90 من أموال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعود إلى كرة القدم وليست مخصصة فقط للنخبة. اليويفا لا يتحرك من أجل المال فقط. نعمل على تطوير كرة القدم والدوري الجديد ليس كذلك، إنه يهتم فقط بالأرباح فقط من دون تضامن. قيم كرة القدم مختلفة، لن نسمح بحدوث بذلك.
  • أعددنا دوري أبطال بنسخة حديثة وجذابة يمكن للجميع المشاركة وتحقيق الفوز.
  • يمكن لعب دوري أبطال أوروبا بدون الأندية التي قررت المشاركة في البطولة الجديدة. سنلعب دوري أبطال أوروبا معهم أو بدونهم. يوجد في أوروبا العديد من الفرق وهي جيدة جدا.
  • لم أر أبدا أشخاصا مثل هؤلاء، بدءًا من إد وودوارد (مانشستر يونايتد) أخبرني أنه كان مؤيدا للتغييرات المقترحة على دوري الأبطال، أندريا أنيلي (يوفنتوس) كان أكثر من خذلني. لم أر أبدا شخصا كاذبا مثله، بعد ظهر يوم السبت أخبرني أن كل ما يتم الحديث عنه هي شائعات. لقد أخبرني بأنه سيتصل بي لكنه أغلق هاتفه بعد ذلك.
المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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