يويفا يرد على الدوري الانفصالي.. هؤلاء كاذبون يقودهم الجشع واللاعبون سيحرمون من المشاركة مع منتخباتهم

رد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين بشكل حاد على قرار عدد من الأندية الكبرى إطلاق مسابقة الدوري الأوروبي الممتاز الذي وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه "دوري انفصالي".

وقال تشيفرين إن هذه المبادرة تعتبر صفعة في وجه عشاق كرة القدم، وأعلن أن اللاعبين المشاركين في هذه البطولة لن يسمح لهم بالمشاركة في المسابقات الدولية مع منتخباتهم.

وهذه أبرز تصريحات تشيفرين اليوم الاثنين: