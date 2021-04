"مستقبل كرة القدم في خطر".. لاعبون وفرق يقودون ثورة ضد دوري السوبر الأوروبي

عبّر عدد من اللاعبين والاتحادات الرياضية والأندية الأوروبية عن رفضهم التام لبطولة دوري السوبر الأوروبي، التي أعلنها 12 ناديا كبيرا في أوروبا أمس الأحد.

وتفاعل لاعبو كرة قدم حاليون وسابقون مع الإعلان عن البطولة الجديدة، التي جاءت بموافقة وتأسيس 12 ناديا أوروبيا، من بينها 6 من الدوري الإنجليزي الممتاز (مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام)، بالإضافة إلى قطبي إسبانيا (ريال مدريد وبرشلونة)، وإنتر ميلان ويوفنتوس وإي سي ميلان من إيطاليا.

وهاجم النجم البرتغالي المعتزل لويس فيغو البطولة الجديدة، وقال عبر حسابه في تويتر "هذه الخطوة الجشعة ستؤدي إلى كارثة على مستوى قاعدة كرة القدم الجماهيرية ككل. الفكرة جاءت فقط لخدمة أصحاب المصلحة الذاتية الذين توقفوا عن الاهتمام بمشجعيهم منذ فترة طويلة، وتشكل تجاهلا للجدارة الرياضية"، واصفا الوضع "بالمأساوي".

This so called « Superleague » is anything but « Super ». This greedy and callous move would spell disaster for our grassroots, for women’s football, and the wider football community… (1/2) — Luís Figo (@LuisFigo) April 19, 2021

من ناحيته، علق النجم الألماني مسعود أوزيل عبر تغريدة قال فيها "متعة المباريات الكبيرة أنها تحدث مرة أو مرتين في السنة، وليس كل أسبوع، من الصعب حقا فهم ما يجري".

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League – not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there…⚽💔 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 19, 2021

من جانبه، اقترح النجم الإنجليزي السابق غاري لينكر أن تقاطع الجماهير هذه البطولة الجديدة، من أجل إفشال خطط الأندية التي بادرت بها.

Football is nothing without its fans. We’ve seen that clearly over the last 12 months. If fans stand as one against this anti-football pyramid scheme, it can be stopped in its tracks. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) April 19, 2021

وانضم برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي إلى زميلهما بمنتخب البرتغال دانييل بودينسي مهاجم ولفرهامبتون في انتقاد الفكرة عبر حساباتهم بموقع إنستغرام. وكتب فرنانديز "الأحلام لا يمكن أن تشترى".

وقال أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان إن المشروع سيقتل أحلام الجماهير، وكتب عبر حسابه في تويتر "اذا أقيم دوري السوبر ستنتهي الأحلام وتتبدد طموحات جماهير الأندية الصغيرة في الفوز والمنافسة في أفضل المسابقات. أؤمن بتطوير دوري الأبطال وليس سرقة الأثرياء لفكرة ابتكرها الناس في أجمل رياضة بالكوكب".

ويرى الألماني باستيان شفاينشتايغر، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2013 مع بايرن ميونخ، أن المقترحات الجديدة تهدد بقتل اللعبة على المستوى المحلي. وقال "إذا أقيم دوري السوبر سيدمر كرة القدم والمسابقات المحلية".

وعلى مستوى الأندية، قال رئيس نادي بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغه إنه لا يعتقد أن البطولة الجديدة ستحل المشاكل المالية التي سببتها أزمة كورونا، وعبّر عن معارضته للبطولة الجديدة، وقال إن الإصلاحات الجديدة لدوري أبطال أوروبا خطوة صحيحة لتطوير كرة القدم الأوروبية.

Stellungnahme von Karl-Heinz Rummenigge zu den Plänen einer europäischen Super League. 🔗 https://t.co/Kbzl7dYoCX — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 19, 2021

ووصف نادي فالنسيا الإسباني البطولة الجديد بأنها مسابقة "انفصالية ونخبوية، ضد مبادئ التنافسية المفتوحة والاستحقاق الرياضي، التي تعد من أساسات منظومة كرة القدم الوطنية والأوروبية".

VCF STATEMENT | SUPER LEAGUE — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) April 19, 2021

ونشر الاتحاد الألماني بيانا مقتضبا على موقعه، وجاء فيه "يقف الاتحاد الألماني بوضوح ضد فكرة دوري السوبر الأوروبي"، مشيرا إلى أنه يقف وراء الإعلان المشترك الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع البطولات والجمعيات الوطنية من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

بدوره، علق الاتحاد التركي لكرة القدم على فكرة البطولة الجديدة، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع تويتر، وقال فيه "نجد هذه المحاولة التي لا معنى لها غير مقبولة؛ لأنها ستعرض مستقبل كرة القدم العالمية للخطر تماما".

Official statement. — LaLiga English (@LaLigaEN) April 19, 2021

وأدان الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) بشدة فكرة الدوري الأوروبي الانفصالي، ونشر بيانا مطولا جاء فيه "الاقتراح الذي تم نشره مؤخرا بشأن مسابقة أوروبية نخبوية منشقة تخالف مبادئ المنافسة المفتوحة والجدارة الرياضية التي تقع في هرم كرة القدم المحلية والأوروبية".

من جهته، قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا إن "كرة القدم يجب أن يتم تحديثها، ولكن لا يجب تغيير طبيعتها".

من جانبه، دعا اتحاد مشجعي كرة القدم في أوروبا، وهو اتحاد يضم مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء أوروبا، إلى "فرض عقوبات على المستويين المحلي والقاري" على الأندية المشاركة في الدوري الجديد، لأن هذه المنافسة "ستؤدي إلى زيادة عدم المساواة المالية بين الفرق".