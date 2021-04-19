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بالفيديو- لصالح أتلتيكو وبرشلونة.. ريال مدريد يتعثر أمام خيتافي

فينيسيوس مهاجم الريال يسدد برأسه في مرمى خيتافي (غيتي)
فينيسيوس مهاجم الريال يسدد برأسه في مرمى خيتافي (غيتي)
18/4/2021-|آخر تحديث: 19/4/202104:41 AM (مكة المكرمة)

أهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل سلبا مع مضيفه خيتافي اليوم الأحد في الجولة 33 لليغا.

عجز الريال عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما بدا تأثره بغياب عدد كبير من عناصره الأساسية في المباراة لأسباب مختلفة.

ويصب تعادل الريال الذي ظل في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، في صالح منافسيه على اللقب أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 70 نقطة، الذي اكتسح ضيفه إيبار 5-صفر في وقت سابق اليوم بالجولة ذاتها، وبرشلونة الثالث برصيد 65 نقطة وتنقصه مباراة.

في المقابل، ارتفع رصيد خيتافي إلى 31 نقطة في المركز 15.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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