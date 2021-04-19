بالفيديو- لصالح أتلتيكو وبرشلونة.. ريال مدريد يتعثر أمام خيتافي

أهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل سلبا مع مضيفه خيتافي اليوم الأحد في الجولة 33 لليغا.

عجز الريال عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما بدا تأثره بغياب عدد كبير من عناصره الأساسية في المباراة لأسباب مختلفة.

ويصب تعادل الريال الذي ظل في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، في صالح منافسيه على اللقب أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 70 نقطة، الذي اكتسح ضيفه إيبار 5-صفر في وقت سابق اليوم بالجولة ذاتها، وبرشلونة الثالث برصيد 65 نقطة وتنقصه مباراة.

👔🎙️ #زيدان: "سنواصل القتال، مهما حدث، حتى نهاية الموسم. سوف نرفع الحد الأعلى، ليس لدينا سقف، في هذا الفريق لا يوجد سقف.

معنويا نحن بخير. علينا أن نرتاح جيدا ونمضي قدما." #خيتافي_ريال_مدريد pic.twitter.com/PlKlmpPy63 — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 18, 2021

في المقابل، ارتفع رصيد خيتافي إلى 31 نقطة في المركز 15.