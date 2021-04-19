بالفيديو- لصالح أتلتيكو وبرشلونة.. ريال مدريد يتعثر أمام خيتافي

الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هو المعيار الأبرز الذي -على أساسه- يحكَم على المدرب في ريال مدريد، لأن التتويج بهذا اللقب يعد من جينات الفريق الملكي الذي ظفر به 13 مرة سابقا.
أهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل سلبا مع مضيفه خيتافي اليوم الأحد في الجولة 33 لليغا.
عجز الريال عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما بدا تأثره بغياب عدد كبير من عناصره الأساسية في المباراة لأسباب مختلفة.
ملخص تعادل "ريال مدريد" أمام "خيتافي" 📺#GetafeRealMadrid 0-0 pic.twitter.com/HqhurNDZS1
— LaLiga (@LaLigaArab) April 18, 2021
ويصب تعادل الريال الذي ظل في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، في صالح منافسيه على اللقب أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 70 نقطة، الذي اكتسح ضيفه إيبار 5-صفر في وقت سابق اليوم بالجولة ذاتها، وبرشلونة الثالث برصيد 65 نقطة وتنقصه مباراة.
👔🎙️ #زيدان: "سنواصل القتال، مهما حدث، حتى نهاية الموسم. سوف نرفع الحد الأعلى، ليس لدينا سقف، في هذا الفريق لا يوجد سقف.
معنويا نحن بخير. علينا أن نرتاح جيدا ونمضي قدما." #خيتافي_ريال_مدريد pic.twitter.com/PlKlmpPy63
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 18, 2021
خيتافي يهدد مرمى "كورتوا" 💥#GetafeRealMadrid pic.twitter.com/C054PwlW5b
— LaLiga (@LaLigaArab) April 18, 2021
في المقابل، ارتفع رصيد خيتافي إلى 31 نقطة في المركز 15.
مهارة "إيسكو" @isco_alarcon! 🤯#GetafeRealMadrid #LaLigaSantander pic.twitter.com/QvXjR41fGd
— LaLiga (@LaLigaArab) April 18, 2021