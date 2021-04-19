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مصدر من مؤسسي الدوري الانفصالي: هذه حرب نووية ومصلحة كرة القدم أمر ثانوي وسعداء باستبعاد اللاعبين من منتخباتهم

مشجع يرفع شعارا رافضا للبطولة الجديدة خارج ملعب مباراة ليدز وليفربول (غيتي)
مشجع يرفع شعارا رافضا للبطولة الجديدة خارج ملعب مباراة ليدز وليفربول (غيتي)
19/4/2021

تحدث عضو بمجلس إدارة أحد الأندية الإنجليزية الستة المعنية بخطة إطلاق دوري السوبر الأوروبي لشبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) البريطانية، وعرض وجهة نظر هذه الفرق أمام الانتقادات الواسعة للبطولة الجديدة.

وقال المتحدث -الذي لم تكشف الشبكة عن اسمه- إن ملاك الأندية توقعوا ردود الفعل العنيفة على قرارهم، ولكنهم ليسوا قلقين بشأن صورة فرقهم والقضايا المتعلقة بالعلاقات العامة، وأكد أن المصلحة العامة لكرة القدم تشكل أمرا ثانويا بالنسبة لهم.

وأشار المتحدث إلى أن ملاك الأندية سيكونون سعداء إن تم إيقاف اللاعبين عن المشاركة الدولية، لأنهم لن يصبحوا مجبرين على السماح للاعبين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم "بمقابل مادي زهيد".

واعترف المتحدث بأن العديد من أعضاء مجالس إدارات الفرق المؤسسة للمسابقة الجديدة يعارضون هذه الخطوة، ولكنهم لا يملكون القوة لإيقافها.

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك حرب أهلية في كرة القدم الآن بسبب البطولة الجديدة، قال "هذه ليست حربا أهلية، إنها حرب نووية".

وأعلن 12 ناديا من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 20 فريقا، على أن يكون 15 من هذه الفرق أطرافا دائمين في البطولة.

وتقضي خطط دوري السوبر الأوروبي بأن تقام مباريات البطولة في أيام منتصف الأسبوع، وتشهد مشاركة 20 فريقا، وتقام منافساتها بين مايو/أيار وأغسطس/آب.

المصدر : مواقع إلكترونية

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