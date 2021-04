مصدر من مؤسسي الدوري الانفصالي: هذه حرب نووية ومصلحة كرة القدم أمر ثانوي وسعداء باستبعاد اللاعبين من منتخباتهم

تحدث عضو بمجلس إدارة أحد الأندية الإنجليزية الستة المعنية بخطة إطلاق دوري السوبر الأوروبي لشبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) البريطانية، وعرض وجهة نظر هذه الفرق أمام الانتقادات الواسعة للبطولة الجديدة.

وقال المتحدث -الذي لم تكشف الشبكة عن اسمه- إن ملاك الأندية توقعوا ردود الفعل العنيفة على قرارهم، ولكنهم ليسوا قلقين بشأن صورة فرقهم والقضايا المتعلقة بالعلاقات العامة، وأكد أن المصلحة العامة لكرة القدم تشكل أمرا ثانويا بالنسبة لهم.

وأشار المتحدث إلى أن ملاك الأندية سيكونون سعداء إن تم إيقاف اللاعبين عن المشاركة الدولية، لأنهم لن يصبحوا مجبرين على السماح للاعبين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم "بمقابل مادي زهيد".

Boris Johnson vowed the government will do everything it can to make sure the new European Super League "doesn't go ahead in the way that it's currently being proposed", as one 'Big Six' board member says there is a "nuclear war" in football.

— Sky Sports (@SkySports) April 19, 2021