شاهد.. هدف مذهل على الطائر في افتتاح الدوري الأميركي

سجل لاعب الوسط البرازيلي جواو بابلو هدفا عالميا لصالح فريقه سياتل ساوندرز في مرمى نادي مينيسوتا يونايتد في أول مباراة للفريقين في افتتاح مباريات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وأحرز بابلو الهدف بعدما تسلم كرة عالية شتتها أحد مدافعي الفريق المنافس، ثم روضها بقدمه بطريقة مميزة على الطائر، ليطلق كرة صاروخية لا تصد سكنت شباك مينيسوتا، ومحرزا أول أهداف فريقه في المباراة والموسم الجديد.

João Paulo gives us the lead! 😍 #SoundersMatchday | #SEAvMIN pic.twitter.com/vkMiFSGaFc

ونشر نادي سياتل فيديو للهدف الجميل على صفحته الرسمية بموقع تويتر، معلقا عليه "جواو بابلو يعطينا الصدارة".

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع روعة الهدف واللمسة الساحرة للاعب البرازيلي في التعامل مع الكرة قبل تسجيل الهدف، مشيرين إلى أنه يستحق أن يكون هدف الموسم، كما أشاروا إلى أن الهدف أجمل بداية للموسم.

وانتهت المباراة بفوز سياتل على ضيفه بنتيجة كبيرة 4- صفر.

Wow. Not sure you’re going to find a better goal anywhere this weekend. https://t.co/BOHp04aspq

— Paul Fabretti (@paulfabretti) April 17, 2021