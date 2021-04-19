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شاهد.. هدف مذهل على الطائر في افتتاح الدوري الأميركي

بابلو (يسار) يضغط على لاعب مينيسوتا (رويترز)
بابلو (يسار) يضغط على لاعب مينيسوتا (رويترز)
19/4/2021

سجل لاعب الوسط البرازيلي جواو بابلو هدفا عالميا لصالح فريقه سياتل ساوندرز في مرمى نادي مينيسوتا يونايتد في أول مباراة للفريقين في افتتاح مباريات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وأحرز بابلو الهدف بعدما تسلم كرة عالية شتتها أحد مدافعي الفريق المنافس، ثم روضها بقدمه بطريقة مميزة على الطائر، ليطلق كرة صاروخية لا تصد سكنت شباك مينيسوتا، ومحرزا أول أهداف فريقه في المباراة والموسم الجديد.

ونشر نادي سياتل فيديو للهدف الجميل على صفحته الرسمية بموقع تويتر، معلقا عليه "جواو بابلو يعطينا الصدارة".

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع روعة الهدف واللمسة الساحرة للاعب البرازيلي في التعامل مع الكرة قبل تسجيل الهدف، مشيرين إلى أنه يستحق أن يكون هدف الموسم، كما أشاروا إلى أن الهدف أجمل بداية للموسم.

وانتهت المباراة بفوز سياتل على ضيفه بنتيجة كبيرة 4- صفر.

المصدر : وكالة سند

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