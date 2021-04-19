أرقام فلكية بدوري السوبر الأوروبي الانفصالي.. الميزانية 3.5 مليارات يورو و400 مليون للبطل

تكشفت حقائق مثيرة عن سر تمسك الأندية الأوروبية الكبرى بإقامة دوري السوبر الانفصالي الذي أعلن 12 ناديا عن تأسيسه الليلة الماضية، وأبرزها حصول الأندية على أكثر من 3 أضعاف عائداتها بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعاشت الكرة الأوروبية ليلة ساخنة من الأحداث والتصريحات بعد كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن الدوري الانفصالي الذي لاقى هجوما من كل الجوانب حتى من بعض السياسيين كرئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي اللذين عارضا إقامة أي بطولة انفصالية خارج إطار اليويفا.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن ما ستحصل عليه الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي الانفصالي يبلغ 3.5 مليارات يورو في البداية، حيث يتولى بنك "جي بي مورغان" الأميركي الدعم المالي للمشروع.

وسيحصل الفريق البطل على نحو 400 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم يبلغ أكثر من 3 أضعاف الـ 120 مليون يورو التي يمنحها اليويفا للفائز بدوري أبطال أوروبا كل عام.

وقد حصل برشلونة، الذي بلغ نصف النهائي عام 2019، على جوائز بقيمة 117 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد -الذي يقود رئيسه فلورنتينيو بيريز البطولة الجديدة- أنه بالنسبة لبقية 1.95 مليار يورو في دوري السوبر الأوروبي، فسيتم تسليم 488 مليونا (25%) كدفعات أولية و585 مليونا بناءً على النتائج.

وستذهب 30% أخرى من المدفوعات على أساس ما حققه النادي على مدى السنوات العشر الماضية. وهذا يترك 292 مليون يورو (15%) ستنفق في أبواب الصرف الإضافية.

وأشارت "ماركا" إلى أن تركيبة البطولة الجديدة تجعلها فرصة مربحة للعديد من شبكات البث التلفزيوني، وهو ما سيضاعف أيضا أموال البث التلفزيوني لتصل قيمتها إلى 10 مليارات يورو، مقارنة بـ 4 ملايين حققها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2020 من البث التلفزيوني لكل مسابقاته.