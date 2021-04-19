توتنهام يؤكد إقالة مدربه مورينيو وجهازه المعاون

أكد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، اليوم الاثنين، بسبب تراجع أداء ونتائج النادي اللندني في كل المسابقات وخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي في بيان عبر تويتر، "يستطيع النادي أن يعلن اليوم إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي.. من مهامهم".

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

وبعد التعادل 2-2 مع إيفرتون الجمعة الماضي أصبح توتنهام، الذي خسر في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019، في المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي وتبخرت فرصته تقريبا في الوصول للمربع الذهبي.

وكان توتنهام ضمن 12 ناديا أوروبيا أعلنوا، أمس الأحد، إطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد.

ومورينيو (58 عاما) صاحب خبرة كبيرة في مجال التدريب وسبق له قيادة بورتو وتشلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وتولى تدريب توتنهام في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وقاد الفريق في 86 مباراة.

وعندما تولى المهمة كان النادي في المركز 14 وقاده للمركز السادس في نهاية الموسم.

وفي هذا الموسم، صعد الفريق إلى صدارة الترتيب في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد الفوز على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد قبل أن يتراجع بعد ذلك.

وسيلتقي توتنهام مع مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في ملعب ويمبلي اللندني الشهير الأحد المقبل.

وخرج توتنهام بطريقة مخجلة من الدوري الأوروبي من دور الـ16 عندما خسر خارج ملعبه أمام دينامو زغرب الكرواتي 3-صفر إيابا بعد الفوز ذهابا 2-صفر.

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام وهو صاحب قرار التعاقد مع مورينيو، اليوم الاثنين، إن توقعاته من الصفقة لم تتحقق. وأضاف "على المستوى الشخصي استمتعت بالعمل معه، ويؤسفني أن الأمور لم تتطور إلى الصورة التي توقعها كل منا".

وقال توتنهام إن لاعب وسطه السابق رايان ميسون سيتولى المسؤولية عن الفريق الأول اليوم الاثنين.