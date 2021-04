توتنهام يؤكد إقالة مدربه مورينيو وجهازه المعاون

أكد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، اليوم الاثنين، بسبب تراجع أداء ونتائج النادي اللندني في كل المسابقات وخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي في بيان عبر تويتر، "يستطيع النادي أن يعلن اليوم إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي.. من مهامهم".

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021