12 ناديا أوروبيا كبيرا يتزعمهم ريال مدريد يعلنون إطلاق دوري السوبر الانفصالي والفيفا يرفض

بعد ساعات من تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعقوبات مغلظة، أعلن 12 ناديا كبيرا في أوروبا مساء الأحد إطلاق دوري السوبر الانفصالي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

ويهدف هذا التحرك، الذي واجه انتقادات حادة من سلطات كرة القدم ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منافسة دوري أبطال أوروبا.

12 فريق من كبار أوروبا يعلنون مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي. نادي يوفنتوس أحد مؤسسي البطولة. pic.twitter.com/QhGUT6bV5g — JuventusFC (@Juventusfcar) April 18, 2021

وقالت المنظمة التي تدعى دوري السوبر في بيان إن من بين الأندية المؤسسة 6 من الدوري الإنجليزي الممتاز -مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام، بالإضافة إلى قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة ومعهما أتلتيكو مدريد، ومن الدوري الإيطالي، إنتر ويوفنتوس وميلان.

كبار أندية كرة القدم الأوروبية تعلن عن منافسة دوري السوبر الأوروبي الجديدة. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 18, 2021

وأضاف البيان أن الدوري يستهدف بدء منافساته "بأقصى سرعة ممكنة" وستحصل الأندية المؤسسة على 3.5 مليارات دولار "لدعم خطط الاستثمار في البنية التحتية ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا".

We are one of 12 Founding Clubs of the European Super League — Arsenal (@Arsenal) April 18, 2021

فيفا يرفض

ومن جانبه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يرفض إقامة بطولة يطلق عليها دوري السوبر الأوروبي خارج إطار كرة القدم الدولية.

وقال الفيفا في بيان "وفقا لهذه الخلفية، فإن الفيفا لا يمكنه إلا التعبير عن رفضه لإقامة دوري أوروبي انفصالي مغلق‭‬ خارج إطار كرة القدم الدولية".