12 ناديا أوروبيا كبيرا يتزعمهم ريال مدريد يعلنون إطلاق دوري السوبر الانفصالي والفيفا يرفض

وحدت كرة القدم الأوروبية صفوفها اليوم الأحد وهددت بحظر أي ناد ينضم إلى مسابقة انفصالية بعد ظهور شبح دوري السوبر الأوروبي من جديد عشية تصويت على تغييرات في نظام دوري أبطال أوروبا.
بعد ساعات من تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعقوبات مغلظة، أعلن 12 ناديا كبيرا في أوروبا مساء الأحد إطلاق دوري السوبر الانفصالي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.
ويهدف هذا التحرك، الذي واجه انتقادات حادة من سلطات كرة القدم ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منافسة دوري أبطال أوروبا.
12 فريق من كبار أوروبا يعلنون مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي.
نادي يوفنتوس أحد مؤسسي البطولة.
— JuventusFC (@Juventusfcar) April 18, 2021
وقالت المنظمة التي تدعى دوري السوبر في بيان إن من بين الأندية المؤسسة 6 من الدوري الإنجليزي الممتاز -مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام، بالإضافة إلى قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة ومعهما أتلتيكو مدريد، ومن الدوري الإيطالي، إنتر ويوفنتوس وميلان.
كبار أندية كرة القدم الأوروبية تعلن عن منافسة دوري السوبر الأوروبي الجديدة.
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 18, 2021
وأضاف البيان أن الدوري يستهدف بدء منافساته "بأقصى سرعة ممكنة" وستحصل الأندية المؤسسة على 3.5 مليارات دولار "لدعم خطط الاستثمار في البنية التحتية ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا".
We are one of 12 Founding Clubs of the European Super League
— Arsenal (@Arsenal) April 18, 2021
فيفا يرفض
ومن جانبه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يرفض إقامة بطولة يطلق عليها دوري السوبر الأوروبي خارج إطار كرة القدم الدولية.
وقال الفيفا في بيان "وفقا لهذه الخلفية، فإن الفيفا لا يمكنه إلا التعبير عن رفضه لإقامة دوري أوروبي انفصالي مغلق خارج إطار كرة القدم الدولية".
معلومات إضافية :
سيكون فلورنتينو بيريز هو رئيس هذه البطولة ، ومبدئياً أي نادي سيقبل المشاركة في البطولة سيحصل على 355 مليون دولار pic.twitter.com/wDeYbYHFkK
— E P L W O R L D (@EPLworld) April 18, 2021