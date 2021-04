جونسون يعارض وماكرون يرفض ويويفا يهدد.. ردود أفعال غاضبة ضد الدوري الأوروبي الانفصالي

وحدت كرة القدم الأوروبية صفوفها اليوم الأحد وهددت بحظر أي ناد ينضم إلى مسابقة انفصالية بعد ظهور شبح دوري السوبر الأوروبي من جديد عشية تصويت على تغييرات في نظام دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأحد إنه علم بأن مجموعة أندية إنجليزية وإسبانية وإيطالية "ربما تخطط لإعلان إنشاء مسابقة مغلقة تدعى دوري السوبر".

وذكرت العديد من التقارير الإعلامية، التي لم ينفها أي من الأندية التي التزمت الصمت، أن "الستة الكبار" في الدوري الإنجليزي الممتاز وهم مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي وأرسنال وتوتنهام وافقوا على الخطط.

كما ربطت التكهنات قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة إضافة إلى يوفنتوس وميلان وإنتر بخطة إنشاء البطولة الجديدة التي لم يرتبط بها إلى الآن أي ناد من ألمانيا أو فرنسا.

وتأتي الأنباء قبل أقل من 24 ساعة على تصويت اليويفا على خططه الخاصة بتوسعة وإعادة هيكلة دوري الأبطال غدا الاثنين.

وأصدر اليويفا بيانا شديد اللهجة بالاشتراك مع اتحادات كرة القدم في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا قائلا إنه مستعد لاستخدام "كافة التدابير" للتصدي إلى أي انفصال، مضيفا أن أي ناد يشارك سيمنع من اللعب في مسابقات الدوري المحلية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اليويفا "سيتم حظر الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

وأضاف "نشكر تلك الأندية في الدول الأخرى، وخاصة الأندية الفرنسية والألمانية، التي رفضت الانضمام إلى هذا. ندعو جميع عشاق كرة القدم والمشجعين والسياسيين للانضمام إلينا في القتال ضد هذا المشروع إذا تم إعلانه. تستمر هذه القلة من الأندية منذ فترة طويلة في النظر لمصلحتها الذاتية فقط. هذا يكفي".

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.

Read it in full here: 👇

— UEFA (@UEFA) April 18, 2021