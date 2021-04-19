الأهلي يفوز على الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز

أحرز محمد شريف هدفين في الشوط الأول ليقود الأهلي للفوز 2-1 على غريمه التقليدي الزمالك في مباراة قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء الأحد.

وافتتح شريف التسجيل في الدقيقة 21 بتسديدة في الزاوية القريبة لحارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" عقب تمريرة من المدافع أيمن أشرف، لكن محمود عبد الرازق "شيكابالا" عادل النتيجة بعد 10 دقائق لاحقة بتسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة.

وأعاد شريف التفوق للأهلي بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من 30 مترا سكنت شباك جنش، ليحقق حامل اللقب انتصاره الثالث على التوالي في الدوري في مباراته الأولى بالمسابقة المحلية منذ العاشر من مارس/آذار.

وبقي الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، لكن الأهلي قلص الفارق إلى 3 نقاط مع القمة بعد أن خاض 12 مباراة فقط.