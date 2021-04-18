27 عاما على أغرب حادث في كرة القدم.. سجن لاعب بسبب تدخل عنيف خلال مباراة

مرت أمس 27 عاما على أحد أكثر الأحداث غرابة في عالم كرة القدم، حين تسبب تدخل فوق أرض الملعب في صدور حكم بسجن لاعب لمدة 3 أشهر.

وفي 16 أبريل/نيسان 1994 تدخل دنكان فيرغسون لاعب رنجرز ضد المدافع جون مكستاي من فريق رايث روفرز في مواجهة جمعت الناديين ضمن الدوري الأسكتلندي لكرة القدم.

Duncan Ferguson headbutting John McStay in 1994. pic.twitter.com/zSk411uAqW — 90s Football (@90sfootball) March 24, 2018

ولم يتعرض فيرغسون للطرد بعد تلك اللقطة، ولكن تمت متابعته قضائيا، وصدر في حقه حكم نهائي بالسجن 3 أشهر بتهمة الاعتداء، وقضى 44 يوما في الحبس قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وتعرض فيرغسون لعقوبة أخرى، واستبعده اتحاد الكرة المحلي عن 12 مباراة لفريقه.

واعتزل فيرغسون الذي لعب أيضا لإيفرتون ونيوكاسل يونايتد في موسم 2005-2006، بعد مشاركته في 312 مباراة وتسجيل 81 هدفا.

وتولى فيرغسون منصب مدرب مساعد لإيفرتون في السنوات الأخيرة، وعاد لفترته في السجن في حوار مع مشجعي الفريق في عام 2019، وقال "كان من الخطأ أن أكون هناك، لم يكن ذلك عادلا، لم يكن يجب أن أكون هناك، وأعتقد أن الكثير من الناس يفهمون ذلك. لم أقم بشيء سيئ حقا".