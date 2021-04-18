البث الحي
كرة قدم

شاهد.. أتلانتا يهزم يوفنتوس وينتزع منه المركز الثالث في الدوري الإيطالي

وستون مكيني لاعب يوفنتوس يتحسر على الخسارة (رويترز)
وستون مكيني لاعب يوفنتوس يتحسر على الخسارة (رويترز)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202106:31 PM (مكة المكرمة)

انتزع أتلانتا من ضيفه يوفنتوس المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا صعبا، وتغلب عليه 1-صفر اليوم الأحد في الجولة 31 من الكالتشيو.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب لاتسيو على بينفينتو 5-3، وبولونيا على سبيزيا 4-1.

وكادت المباراة بين أتلانتا ويوفنتوس أن تنتهي بالتعادل السلبي؛ لكن اللاعب البديل روسلان مالينوفسكي حسم المباراة لصالح أتلانتا في الدقيقة 87، عندما سدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع أليكس ساندرو؛ لتخدع الحارس، وتسكن الشباك.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 64 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين أمام يوفنتوس، الذي تراجع إلى المركز الرابع.

وغاب هداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن المباراة؛ بسبب إصابة لم يعلن عنها، حيث قال مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو، أمس، إن رونالدو لن يشارك في مباراة أتلانتا بسبب معاناته من مشاكل عضلية.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

حول هذه القصة

بالفيديو- يوفنتوس مهدد بعدم التأهل لدوري الأبطال.. صراع المربع الذهبي يشتعل بالدوري الإيطالي

ربما اقترب إنتر ميلان من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مع تفوقه في الصدارة بفارق 11 نقطة مطلع الأسبوع الجاري، لكن الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا يبشر بنهاية مثيرة للموسم.

المزيد من كرة قدم

12 ناديا أوروبيا كبيرا يتزعمهم ريال مدريد يعلنون إطلاق دوري السوبر الانفصالي والفيفا يرفض

فلورنتينو بيريز يقود البطولة الجديدة (رويترز)

جونسون يعارض وماكرون يرفض ويويفا يهدد.. ردود أفعال غاضبة ضد الدوري الأوروبي الانفصالي

الكشف عن البطولة الانفصالية جاء قبل يوم واحد على إقرار نظام جديد لدوري الأبطال (الأوروبية)

الأهلي يفوز على الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز

لاعبو الأهلي يحتفلون بالفوز بينما يسيطر الحزن على لاعبي الزمالك (رويترز)

بالفيديو- لصالح أتلتيكو وبرشلونة.. ريال مدريد يتعثر أمام خيتافي

فينيسيوس مهاجم الريال يسدد برأسه في مرمى خيتافي (غيتي)
الأكثر قراءة

لماذا حاولت واشنطن رشوة طياري المقاتلات الروسية ميغ-15؟

عدد من طائرات ميغ-15 في إحدى حظائر الطائرات بألبانيا (رويترز)

مايكل فاراداي.. الرجل الذي عَرِف العلم بالله!

ثالث حادث قطار في مصر بأقل من شهر.. فاجعة جديدة ورئيس هيئة سكك الحديد يقدم استقالته

"الاختيار 2" يعيد مأساة فض رابعة لواجهة المشهد ويجدد الانقسام بالشارع المصري

مئات المصريين راحوا ضحية الفض الدموي لاعتصام رابعة العدوية (مواقع التواصل)