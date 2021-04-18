شاهد.. أتلانتا يهزم يوفنتوس وينتزع منه المركز الثالث في الدوري الإيطالي

ربما اقترب إنتر ميلان من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مع تفوقه في الصدارة بفارق 11 نقطة مطلع الأسبوع الجاري، لكن الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا يبشر بنهاية مثيرة للموسم.
انتزع أتلانتا من ضيفه يوفنتوس المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا صعبا، وتغلب عليه 1-صفر اليوم الأحد في الجولة 31 من الكالتشيو.
وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب لاتسيو على بينفينتو 5-3، وبولونيا على سبيزيا 4-1.
وكادت المباراة بين أتلانتا ويوفنتوس أن تنتهي بالتعادل السلبي؛ لكن اللاعب البديل روسلان مالينوفسكي حسم المباراة لصالح أتلانتا في الدقيقة 87، عندما سدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع أليكس ساندرو؛ لتخدع الحارس، وتسكن الشباك.
⚽️🥅 البديل الأوكراني روسلان مالينوفسكي يقود أتالانتا لفوز ثمين جداً على يوفنتوس#الدوري_الايطالي #beINSerieA | #SerieA pic.twitter.com/0kUVu4dygB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 18, 2021
ورفع أتلانتا رصيده إلى 64 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين أمام يوفنتوس، الذي تراجع إلى المركز الرابع.
وغاب هداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن المباراة؛ بسبب إصابة لم يعلن عنها، حيث قال مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو، أمس، إن رونالدو لن يشارك في مباراة أتلانتا بسبب معاناته من مشاكل عضلية.