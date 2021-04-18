شاهد.. أتلانتا يهزم يوفنتوس وينتزع منه المركز الثالث في الدوري الإيطالي

انتزع أتلانتا من ضيفه يوفنتوس المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا صعبا، وتغلب عليه 1-صفر اليوم الأحد في الجولة 31 من الكالتشيو.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب لاتسيو على بينفينتو 5-3، وبولونيا على سبيزيا 4-1.

وكادت المباراة بين أتلانتا ويوفنتوس أن تنتهي بالتعادل السلبي؛ لكن اللاعب البديل روسلان مالينوفسكي حسم المباراة لصالح أتلانتا في الدقيقة 87، عندما سدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع أليكس ساندرو؛ لتخدع الحارس، وتسكن الشباك.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 64 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين أمام يوفنتوس، الذي تراجع إلى المركز الرابع.

وغاب هداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن المباراة؛ بسبب إصابة لم يعلن عنها، حيث قال مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو، أمس، إن رونالدو لن يشارك في مباراة أتلانتا بسبب معاناته من مشاكل عضلية.