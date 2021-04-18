نابولي يقطع سلسلة انتصارات إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي

قطع نابولي سلسلة من 11 انتصارا متتاليا لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتعادل معه 1-1 اليوم الأحد في الجولة 31 من الكالتشيو.

ورفع نابولي، الذي ينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف يوفنتوس، الذي خسر في وقت سابق اليوم أمام أتلانتا صفر-1.

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جدال بين أشرف حكيمي ومانولاس في مباراة نابولي وإنتر #الدوري_الإيطالي #انتر_نابولي pic.twitter.com/y7OBAInJuY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 18, 2021

كذلك رفع إنتر ميلان رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط أمام أقرب منافسيه ميلان صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على جنوى 2-1 في مباراة أخرى جرت اليوم.

وتقدم نابولي في الدقيقة 36 بهدف سجله سمير هندانوفيتش حارس مرمى إنتر ميلان بالخطأ في شباكه، ثم تعادل إنتر ميلان بهدف سجله كريستيان إريكسن في الدقيقة 55.