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نابولي يقطع سلسلة انتصارات إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي

لوكاكو هداف إنتر يضع يديه فوق رأسه حزنا على التعادل مع نابولي (غيتي)
لوكاكو هداف إنتر يضع يديه فوق رأسه حزنا على التعادل مع نابولي (غيتي)
18/4/2021-|آخر تحديث: 19/4/202112:02 AM (مكة المكرمة)

قطع نابولي سلسلة من 11 انتصارا متتاليا لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتعادل معه 1-1 اليوم الأحد في الجولة 31 من الكالتشيو.

ورفع نابولي، الذي ينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف يوفنتوس، الذي خسر في وقت سابق اليوم أمام أتلانتا صفر-1.

كذلك رفع إنتر ميلان رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط أمام أقرب منافسيه ميلان صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على جنوى 2-1 في مباراة أخرى جرت اليوم.

وتقدم نابولي في الدقيقة 36 بهدف سجله سمير هندانوفيتش حارس مرمى إنتر ميلان بالخطأ في شباكه، ثم تعادل إنتر ميلان بهدف سجله كريستيان إريكسن في الدقيقة 55.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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