شاهد.. ميسي يهدي برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية وقاد نادي برشلونة للفوز على أتلتيك بلباو 4-صفر والتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا.

وعلى ملعب "لاكارتوخا" بمدينة إشبيلية فرض برشلونة سيطرته على المباراة بشكل كامل، وخلق العديد من الفرص، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أثقل لو كان الحظ إلى جانب لاعبي النادي الكتالوني.

This angle of Lionel Messi's goal 😱 pic.twitter.com/SFVfTAMKk3 — ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2021

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، دخل برشلونة إلى المرحلة الثانية برغبة واضحة في حسم الأمور وتجنب مفاجآت أتلتيك بلباو الذي سبق له أن فاز على برشلونة في كأس السوبر الإسباني.

ونجح برشلونة في حسم المباراة برباعية سجلها أنطوان غريزمان في الدقيقة 60 وفرينكي دي يونغ في الدقيقة 63، وليونيل ميسي بثنائية في الدقيقتين 68 و72.

MESSI LIFTS THE CUP FOR BARCELONA What a moment! pic.twitter.com/B8lrIsgWho — ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2021

وعزز برشلونة بذلك رقمه القياسي في بطولة الكأس، حيث توج بها للمرة الــ31 في تاريخه، علما بأن أتلتيك بيلباو يأتي في المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 23 لقبا.