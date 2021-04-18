بالفيديو.. ثنائية غرينوود تقود مانشستر يونايتد للفوز على بيرنلي في البريميرليغ

واصل ميسون غرينوود تألقه في الآونة الأخيرة وسجل هدفين بالشوط الثاني ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-1 على بيرنلي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبهذه النتيجة عزز يونايتد موقعه في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما يتقدم بـ10 نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي تتبقى له مباراة إضافية.

ومنح غرينوود التقدم ليونايتد في الدقيقة 48، وبعد أن عادل جيمس تاركوفسكي النتيجة بعد دقيقتين، أعاد غرينوود التفوق لأصحاب الأرض بتسديدة أبدلت اتجاهها قبل أن يؤكد إدينسون كافاني الانتصار.

وأفلت يونايتد من مأزق كبير في الدقيقة الأولى عندما وضع كريس وود -مهاجم بيرنلي- الكرة برأسه في المرمى بعد 13 ثانية فقط، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وتدخل بيلي بيكوك فاريل -حارس بيرنلي- بطريقة جيدة، ليحرم بول بوغبا وماركوس راشفورد من التسجيل في الشوط الأول قبل أن يضع غرينوود أصحاب الأرض في المقدمة.

وارتقى تاركوفسكي أعلى من هاري مغواير ليحول كرة آشلي وستوود العرضية برأسه في الشباك بالدقيقة 50، لكن غرينوود سجل مرة أخرى في الدقيقة 84، وتوج البديل كافاني انتصار يونايتد في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تحرك سلس آخر.