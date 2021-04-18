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قبض على المركز الثاني في الكالتشيو.. نيران صديقة تهدي ميلان فوزا صعبا أمام جنوى

ميلان أفلت بصعوبة من كمين جنوى (رويترز)
ميلان أفلت بصعوبة من كمين جنوى (رويترز)
18/4/2021

أنقذت النيران الصديقة فريق ميلان من كمين ضيفه جنوى بفوز ثمين وصعب 2-1 اليوم، الأحد، في المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع "الروسونيري" رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف جاره إنتر ميلان متصدر جدول المسابقة، والذي يحل ضيفا اليوم على نابولي في مباراة أخرى بالمرحلة نفسها.

وتجمد رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز الـ13 بعدما مُنِّي بالهزيمة الثانية على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1، حيث بادر ميلان بهز الشباك عن طريق آنتي ريبيتش (13)، وتعادل جنوى بهدف سجله ماتيا ديسترو (37).

وفي الشوط الثاني، منح جانلوكا سكاماكا مهاجم جنوى هدف التقدم لميلان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (68)، عندما حاول إبعاد الكرة إثر ضربة ركنية لعبها هاكان تشالهان أوغلو.

ورغم التقدم بهدف مبكر في المباراة، عانى ميلان الأمرين لتحقيق الفوز الصعب على جنوى.

وتصدى ميلان لمحاولات مكثفة من جنوى في الدقائق الأخيرة من المباراة ليفلت بالفوز الثمين.

المصدر : وكالات

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