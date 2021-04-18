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فقط لأن اسمي غاريث بيل "همّشت".. النجم الويلزي يروي قصة تجاهله في ريال مدريد

بيل: في التدريبات كنت أفضل من ينهي الهجمات ويسجل من الركلات الحرة ولكنهم كانوا يفضلون رونالدو في المباريات (رويترز)
بيل: في التدريبات كنت أفضل من ينهي الهجمات ويسجل من الركلات الحرة ولكنهم كانوا يفضلون رونالدو في المباريات (رويترز)
18/4/2021

عندما انتقل النجم الويلزي غاريث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد عام 2013 كان يعول عليه أن يعوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يتقدم في السن أو يقرر الرحيل عن "البرنابيو".

غير أن بيل -الذي كان أغلى لاعب في العالم وقتها وقدرت صفقة انتقاله بنحو 100 مليون يورو- لم يرتق لمستوى طموحات الفريق في السنوات الأخيرة، إذ أجلسه المدرب زين الدين زيدان الموسم الماضي على دكة البدلاء أكثر مما أشركه في اللعب، قبل أن يعار الموسم الجاري إلى السبيرز، ولكنه لم يقدم الكثير وفقد ثقة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام.

غير أن بيل انتفض على وصفها بأنها صفقة خاسرة، واعتبر أنه لم يأخذ حقه "لأن اسمه غاريث بيل".

وتابع " لو لم أتعرض لعدة إصابات لكان اسمي يُتداول مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

وأوضح "في تدريبات الريال كنت أفضل من ينهي الهجمات ويسجل من الركلات الحرة، ولكن كريستيانو كان المفضل في المباريات، وكان يتصدى لمعظم الكرات الثابتة عدا الركنيات، وكنت دائما أعلى منه في معدل التسجيل من الركلات الحرة".

ويواصل " في نهائيات دوري الأبطال قدمت أداء جيدا، خاصة أمام أتلتيكو مدريد في نهائي نسخة 2014 من البطولة القارية، إذ كنا على بعد دقيقتين من الهزيمة، ووقتها أنقذت الفريق وسجلت له هدف التقدم ومهدت الطريق لفوز الريال 4-1 ولكن اسمي نسي ولم يذكره أحد.. ضد ليفربول بنهائي نسخة 2018 سجلت هدفا عالميا، ولكن لم يقر أحد بأنه الأفضل في تاريخ دوري الأبطال، فقط لأن اسمي هو غاريث بيل".

المصدر : مواقع إلكترونية

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