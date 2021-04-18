شاهد- العمر مجرد رقم للنجم الأرجنتيني.. هدف في نهائي كأس ملك إسبانيا ماركة ميسي

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في 24 من يونيو/حزيران بعامه الـ 34، ولكنه أثبت أمس في مواجهة أتلتيك بلباو أن العمر بالنسبة له مجرد رقم.

فالـ "بولغا" سجل هدفين أمس من أهداف فريقه الأربعة، كما شارك في بناء الهجمتين اللتين جاء منهما الهدفان الآخران.

ولكن ما كان لافتا في المباراة هو هدف ميسي الأول والثالث لفريقه وكان "ماركة ميسي".

فالنجم الذي عادة ما سحر الجماهير باستلامه الكرة من مكان بعيد عن منطقة جزاء الخصم ويراوغ أكثر من لاعب قبل أن يسجل الهدف، فعلها أمس بطريقة أذهلت المشاهدين بسبب تقدمه في السن.

#برشلونه_بلباو اللي للحين يشوفون كريستيانو افضل من ميسي شوفوا هدف برشلونة الثالث ميسي الون تو مع دي يونغ بهذا العمر اتحدى لاعب يقدر يسوي هالمجهود البدني والمهاري 😬 pic.twitter.com/TkBcBuJYoq — FAHAD (@Fhd_barca) April 17, 2021

ففي الدقيقة الـ 68 من المباراة، استلم ميسي الكرة من قبل منتصف الملعب وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يمرر الكرة للهولندي فرانكي دي يونغ التي لعبها بينية لميسي داخل منطقة جزاء بلباو ليراوغ "الساحر الأرجنتيني" المدافع الأخير ويسكن الكرة في الشباك.

يذكر أن ميسي في آخر مواجهة ضد بلباو، بنهائي كأس الملك بنسخة 2015، راوغ أكثر من لاعب في المباراة وسجل هدفا يعد من بين الأجمل في تاريخ الساحرة المستديرة.