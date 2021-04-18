تبخر حلم جني الملايين في الصين.. الجائحة تجتاح دوري كرة القدم

مع غياب حامل اللقب ووجود الكثير من الأسماء الجديدة سيعود الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم بعد غد الثلاثاء بعدما شهدت فترة ما قبل انطلاق الموسم أزمات مادية ورحيل العديد من اللاعبين والمدربين.

ومنذ أن قاد البرازيلي المتألق أليكس تيشيرا فريق "جيانغسو سونينغ" لإحراز اللقب على حساب "قوانغتشو إيفرغراند" في نهائي الأدوار الإقصائية للمسابقة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني تغيرت أمور عديدة.

وبدلا من التفكير في الدفاع عن لقبه الأول على الإطلاق اختفى جيانغسو، حيث لم يحصل على رخصة المشاركة هذا الموسم بعدما أعلن ملاك النادي في فبراير/شباط الماضي التوقف عن دعمه.

وتسببت المعاناة المادية وآثار جائحة فيروس كورونا في رحيل العديد من نجوم المسابقة من اللاعبين والمدربين، فيما لم يحضر من يستطيعون تعويضهم.

ورحل رفائيل بنيتز عن تدريب "داليان برو"، فيما ابتعد المدرب فيتور بيريرا عن "شنغهاي سيبغ" الذي خسر أيضا المهاجم هالك.

وتسببت قواعد الحجر الصحي في حرمان بعض الأندية من لاعبيها بداية الموسم، حيث من المستبعد أن يشارك الثنائي البرازيلي باولينيو وأندرسون تاليسكا مع "قوانغتشو" في الجولات الافتتاحية لأنه ليس بوسعهما السفر إلى الصين.

وتختلف هذه الأجواء تماما عما كانت تفعله الأندية الصينية منذ سنوات عندما كانت تنفق ببذخ على إبرام تعاقدات ضخمة.

وفي محاولة للتخلص من آثار دعم الشركات الضخمة للأندية قرر الاتحاد الصيني تغيير أسماء أغلبية أندية المحترفين.

وستقام المباريات بنظام الفقاعة في سوتشو وقوانغتشو، لكن على أمل استكمال الموسم بشكله المعتاد بدلا من نظام الأدوار الإقصائية الذي ظهر العام الماضي.