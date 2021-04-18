بالفيديو- هل ينافس على لقب الليغا؟.. النصيري "الصائم" يقود إشبيلية إلى الفوز ومطاردة برشلونة

تألُّق النصيري جعل عشاقا للساحرة المستديرة يضعونه في مقارنات مع بعض من أبرز لاعبي العالم، أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، والفرنسي كريم بنزيمة.
واصل إشبيلية مطاردته لبرشلونة صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفوزه الثمين 2-1 على مضيفه ريال سوسييداد اليوم الأحد في افتتاح الجولة 33 من الليغا.
وقلب إشبيلية تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2-1، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، ووسع الفارق مع ريال سوسييداد صاحب المركز الخامس الذي تجمد رصيده عند 47 نقطة.
ملخص سقوط "ريال سوسيداد" في ميدانه أمام "إشبيلية" 📺#RealSociedadSevillaFC 1-2 pic.twitter.com/8oKmPRTlam
— LaLiga (@LaLigaArab) April 18, 2021
وتقدم سوسييداد بهدف مبكر سجله كارلوس فيرنانديز في الدقيقة الخامسة، ورد إشبيلية بهدفين سجلهما فيرناندو ريجس ويوسف النصيري في الدقيقتين 22 و24.
الهدف الـ16 له هذا الموسم سجل في شهر رمضان ⚽🔥
🔝 يوسف النصيري 🔝#RealSociedadSevillaFC #LaLigaFanCam #LaLigaSantander pic.twitter.com/PvC0UsNaLH
— LaLiga (@LaLigaArab) April 18, 2021
ورفع النصيري رصيده إلى 16 هدفا ليعزز مكانته في المركز الخامس بقائمة هدافي الليغا هذا الموسم، وكان واضحا على مظهره أنه لعب صائما فالمباراة أقيمت نهارا، وهو ما أكدته مواقع التواصل الاجتماعي.
.@SevillaFC_ENG يُطيح بـ"ريال سوسيداد" في عقر داره بهدفين لواحد ⚽🔥#RealSociedadSevillaFC 1-2 pic.twitter.com/WoesxVI91N
— LaLiga (@LaLigaArab) April 18, 2021
وبهذا الفوز الثمين اقترب إشبيلية من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، كما أصبح منافسا محتملا على لقب الدوري الإسباني إذا واصل انتصاراته وفقد ثلاثي المقدمة أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة مزيدا من النقاط.