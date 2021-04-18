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بالفيديو- هل ينافس على لقب الليغا؟.. النصيري "الصائم" يقود إشبيلية إلى الفوز ومطاردة برشلونة

النصيري يضغط على لاعب ريال سوسييداد (غيتي)
النصيري يضغط على لاعب ريال سوسييداد (غيتي)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202110:58 PM (مكة المكرمة)

واصل إشبيلية مطاردته لبرشلونة صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفوزه الثمين 2-1 على مضيفه ريال سوسييداد اليوم الأحد في افتتاح الجولة 33 من الليغا.

وقلب إشبيلية تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2-1، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، ووسع الفارق مع ريال سوسييداد صاحب المركز الخامس الذي تجمد رصيده عند 47 نقطة.

وتقدم سوسييداد بهدف مبكر سجله كارلوس فيرنانديز في الدقيقة الخامسة، ورد إشبيلية بهدفين سجلهما فيرناندو ريجس ويوسف النصيري في الدقيقتين 22 و24.

 

ورفع النصيري رصيده إلى 16 هدفا ليعزز مكانته في المركز الخامس بقائمة هدافي الليغا هذا الموسم، وكان واضحا على مظهره أنه لعب صائما فالمباراة أقيمت نهارا، وهو ما أكدته مواقع التواصل الاجتماعي.

وبهذا الفوز الثمين اقترب إشبيلية من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، كما أصبح منافسا محتملا على لقب الدوري الإسباني إذا واصل انتصاراته وفقد ثلاثي المقدمة أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة مزيدا من النقاط.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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