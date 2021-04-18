الهولندي دي يونغ.. طباخ فوز برشلونة على بلباو بنهائي كأس الملك

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس ملك إسبانيا لأنه سجل هدفين، ولكن هناك لاعبا لم تسلط عليه الأضواء كثيرا ولم يتلق المديح الذي يستحقه، هو الهولندي فرانكي دي يونغ.

فالهولندي الشاب قدم عرضا استثنائيا في مواجهة أمس التي انتهت بفوز البرسا على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة.

البداية كانت في الشوط الأول عندما تلقى تمريرة من ميسي وسدد كرة ارتدت من القائم.

وفي الدقيقة 60، صنع الهدف الأول الذي سجله الفرنسي أنطوان غريزمان، وبعد 3 دقائق سجل الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة مميزة من زميله جوردي ألبا.

وفي الدقيقة الـ 68، تبادل دي يونغ الكرة مع ميسي وصنع للأخير هدفه الأول في المباراة والثالث للبرسا.

ولا يختلف اثنان على أن النجم السابق لأياكس يعد إحدى أفضل الصفقات التي عقدها البرسا في تاريخه، ويرى فيه مراقبون "طباخ الفوز" وقائد الفريق ونجمه الأول بعد اعتزال ميسي.

نهائي كاس اسبانيا : اتلتيكو بلباو 0 × 2 برشلونة | هدف دي يونغ تابع حسابي الاساسي @ggo_ll3 pic.twitter.com/TG2oSsHMhR — سناب igoal1 (@cafcl_4) April 17, 2021