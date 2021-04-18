أهلي جدة يفلت من الهزيمة على ملعبه أمام الدحيل القطري بأبطال آسيا

أفلت أهلي جدة السعودي من الهزيمة على ملعبه أمام الدحيل القطري وتعادل 1-1 بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، في مواجهة مثيرة اليوم الأحد بالجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي شهدت فوز استقلال طهران الإيراني 3-صفر على الشرطة العراقي.

وبادر الكيني مايكل أولونغا بالتسجيل للدحيل في الدقيقة 53، لكن النجم السوري المخضرم عمر السومة أدرك هدف التعادل القاتل لأهلي جدة في الدقيقة 90، ليحصل كل فريق على نقطة.

وانفرد الاستقلال بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة عقب فوزه في مباراته الثانية على التوالي، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه الدحيل.

واحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما ظل الشرطة في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.