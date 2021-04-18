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بمساعدة الفار.. أرسنال يفلت من الهزيمة أمام فولهام ويواصل التراجع بالبريميرليغ

أرسنال عانى أمام فولهام (غيتي)
أرسنال عانى أمام فولهام (غيتي)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202106:17 PM (مكة المكرمة)

حرمت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) فريق فولهام من مواصلة مفاجآته أمام الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتلقت شباك الفريق هدف التعادل 1-1 أمام جاره ومضيفه أرسنال في الوقت بدل الضائع اليوم الأحد في الجولة 32 من البريميرليغ.

وكاد فولهام يعزز آماله في الهروب من منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي؛ ولكنه فقد نقطتين بالوقت بدل الضائع من المباراة، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة فقط في المركز 18 بفارق 6 نقاط خلف برايتون وبيرنلي.

وأفلت أرسنال من الهزيمة في الوقت القاتل، لكنه تلقى صدمة جديدة أضعفت آماله في المشاركة أوروبيا بالموسم المقبل؛ حيث رفع رصيده عند 46 نقطة فقط في المركز التاسع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية بآخر 3 مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما بين الفريقين حتى سجل جوش مايا هدف التقدم لفولهام من ضربة جزاء في الدقيقة 59، وأحرز إدوارد نيكيتاه هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واحتاج الحكم إلى مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب هدف التعادل لأرسنال.

والنقطة هي الأولى لفولهام في المسابقة بعد 4 هزائم متتالية، كما أنها الأولى للفريق منذ أن حقق الفوز على ليفربول حامل لقب البطولة في عقر داره 1-0 في 7 مارس/آذار الماضي.

وحقق فولهام من قَبل انتصارين على مضيفيه ليستر سيتي وإيفرتون إضافة للفوز على ليفربول في عقر داره، فيما جاء الانتصاران الآخران على ملعبه بمواجهة ويست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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