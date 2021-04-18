بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يكتسح إيبار ويتشبث بصدارة الليغا

“سنقاتل بضراوة في سباق التتويج بلقب الليغا هذا الموسم”، عدة كلمات عبر من خلالها الإسباني كوكي لاعب أتلتيكو مدريد عن إصرار وعزيمة فريقه للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.
استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 5-صفر على ضيفه إيبار اليوم الأحد في الجولة الـ33 لليغا.
وأسفرت بقية مباريات تلك الجولة التي جرت اليوم عن فوز إشبيلية على مضيفه ريال سوسييداد 2-1.
ملخص سقوط "ريال سوسيداد" في ميدانه أمام "إشبيلية" 📺#RealSociedadSevillaFC 1-2 pic.twitter.com/8oKmPRTlam
— LaLiga (@LaLigaArab) April 18, 2021
كما فاز أوساسونا على ضيفه إلتشي 2-صفر، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه هويسكا 1-صفر.
ملخص تفوق "اوساسونا" على "إلتشي" 📺#OsasunaElche 2-0 pic.twitter.com/AZeqInCDp7
— LaLiga (@LaLigaArab) April 18, 2021
وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي خسر من إشبيلية وتعادل مع ريال بيتيس في الجولتين الماضيتين، إلى 70 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على خيتافي في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.
ملخص خماسية "اتلتيكو مدريد" في مرمى "إيبار" 📺#AtletiEibar 5-0 pic.twitter.com/7sJpBzq8Vq
— LaLiga (@LaLigaArab) April 18, 2021
في المقابل، تجمد رصيد إيبار، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في البطولة منذ 3 يناير/كانون الثاني الماضي، عند 23 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه بشدة في صراع البقاء بالمسابقة.
المتصدر @AtletiArab يدك شباك المتذيل @SDEibar بخماسية نظيفة 🔥🔥🔥🔥🔥#AtletiEibar 5-0 pic.twitter.com/BMtJSsprXR
— LaLiga (@LaLigaArab) April 18, 2021
وانتظر أتلتيكو حتى الدقيقة 42، ليفتتح آنخيل كوريا التسجيل للفريق المضيف، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وأضاف يانيك كاراسكو الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 49، في حين تكفل ماركوس يورينتي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 54 و68 على التوالي.
That's ELEVEN goals now for @marcosllorente in #LaLigaSantander this season. 🤯#LaLigaFanCam | #AtletiEibar pic.twitter.com/5vNtJzrQvH
— LaLiga English (@LaLigaEN) April 18, 2021