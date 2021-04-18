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بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يكتسح إيبار ويتشبث بصدارة الليغا

يورينتي يحتفل بعد تسجيله الهدف الخامس لأتلتيكو والثاني له (غيتي)
يورينتي يحتفل بعد تسجيله الهدف الخامس لأتلتيكو والثاني له (غيتي)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202108:54 PM (مكة المكرمة)

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 5-صفر على ضيفه إيبار اليوم الأحد في الجولة الـ33 لليغا.

وأسفرت بقية مباريات تلك الجولة التي جرت اليوم عن فوز إشبيلية على مضيفه ريال سوسييداد 2-1.

كما فاز أوساسونا على ضيفه إلتشي 2-صفر، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه هويسكا 1-صفر.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي خسر من إشبيلية وتعادل مع ريال بيتيس في الجولتين الماضيتين، إلى 70 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على خيتافي في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد إيبار، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في البطولة منذ 3 يناير/كانون الثاني الماضي، عند 23 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه بشدة في صراع البقاء بالمسابقة.

وانتظر أتلتيكو حتى الدقيقة 42، ليفتتح آنخيل كوريا التسجيل للفريق المضيف، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأضاف يانيك كاراسكو الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 49، في حين تكفل ماركوس يورينتي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 54 و68 على التوالي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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