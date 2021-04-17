البث الحي
كرة قدم

يرفع إصبعيه إلى السماء.. قصة حزينة وراء احتفال ميسي بأهدافه

الاحتفال الأيقوني لميسي يهديه إلى روح جدته (وكالات)
الاحتفال الأيقوني لميسي يهديه إلى روح جدته (وكالات)
17/4/2021

كثيرون هم لاعبو كرة القدم الذين باتت لديهم بصمة ليس فقط في الأداء وتسجيل الأهداف بل وفي الاحتفال بها، وأصبحت جماهيرهم عبر أنحاء العالم تقلد أساليب الاحتفال هذه.

ومن بين هؤلاء النجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين الذي يرفع إصبعيه إلى السماء بعد كل هدف يسجله بقميص البرسا أو "التانغو".

ولهذا الاحتفال قصة حزينة تعود إلى جدّته سيليا التي توفيت عام 1998 ولم تشهد تألقه في الملاعب وتحوله إلى أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة.

وبعد كل هدف يرفع ميسي يديه إلى السماء ويهديه إلى جدته التي كانت تعشق كرة القدم وأول من دعمه ليواصل ممارسة اللعبة الشعبية الأولى.

ورغم مرور كل هذه السنوات على رحيلها غير أنه يصرّ على تخليد ذكراها في هذا الاحتفال "الأيقوني".

يذكر أن ميسي -الذي يتصدر قائمة هدافي الليغا هذا الموسم بـ23 هدفا- هو الهداف التاريخي لبرشلونة والدوري الإسباني، والهداف التاريخي لمنتخب بلاده، وكذلك ثاني هدافي دوري أبطال أوروبا بعد غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

سؤال الموسم.. هل يواصل ميسي مسيرته في برشلونة؟

منذ صيف العام الماضي، يوم طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الرحيل عن فريقه، وعالم الساحرة المستديرة يترقب أي خبر أو معلومة تؤكد أو تنفي مغادرة أو بقاء “البولغا” في “الكامب نو”.

ميسي يغيب مجددا في المباريات الكبيرة.. صيام عن التهديف والصناعة في الكلاسيكو

“هل خرج ميسي من الباب الضيق في آخر كلاسيكو له بقميص برشلونة؟”، سؤال كان الشغل الشاغل للمحللين والجماهير ورواد مواقع التواصل، وخاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد ريال مدريد.

المزيد من كرة قدم

المهاجم الدانماركي برايثوايت.. طفولة مؤلمة قبل مزاملة ميسي

برايثوايت كان يعاني من أحد أشكال التهاب العظم والغضروف في الورك، وقضى بعض الوقت على كرسي متحرك (رويترز)

شاهد- وفاة واكتئاب.. ما وراء هدف "الرسام" إنييستا بنهائي مونديال 2010

إنييستا أهدى هدفه الحاسم لزميله جاركيه الذي توفي عن عمر يناهز 26 عاما (رويترز)

نصف مليار يورو مقابل توقيع هالاند.. أرقام خرافية تنتظر الفريق "المحظوظ"

هالاند (يمين) طلب راتبا سنويا صافيا يبلغ 35 مليون يورو (رويترز)

سياسة "ثورية" لتوخيل مدرب تشلسي في التعاقدات المستقبلية

توخيل منفتح على الحديث مع كبار اللاعبين بالنادي بشأن تدعيم الفريق في المستقبل (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد.. شاب عراقي لا ينام منذ 20 عاما أكثر من 10 إلى 15 دقيقة فقط

العراقي سعد نعيم جبار: بسبب حادثة حصلت معي خلال فترة عملي بالجيش العراقي لم أنم منذ 20 عاما (مواقع التواصل)

كشفت عن اسمه وتفاصيل أخرى.. إيران تعلن هوية المشتبه به في هجوم نطنز

منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط البلاد (رويترز)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الأرز؟

الصيام عند السومريين والآشوريين والكلدانيين والمندائيين عرف في العراق قبل الإسلام

الصوم عند الصابئة يعتبر من خيرة الأعمال ويقسم إلى كبير وصغير (الجزيرة)