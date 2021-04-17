يرفع إصبعيه إلى السماء.. قصة حزينة وراء احتفال ميسي بأهدافه

كثيرون هم لاعبو كرة القدم الذين باتت لديهم بصمة ليس فقط في الأداء وتسجيل الأهداف بل وفي الاحتفال بها، وأصبحت جماهيرهم عبر أنحاء العالم تقلد أساليب الاحتفال هذه.

ومن بين هؤلاء النجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين الذي يرفع إصبعيه إلى السماء بعد كل هدف يسجله بقميص البرسا أو "التانغو".

ولهذا الاحتفال قصة حزينة تعود إلى جدّته سيليا التي توفيت عام 1998 ولم تشهد تألقه في الملاعب وتحوله إلى أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة.

وبعد كل هدف يرفع ميسي يديه إلى السماء ويهديه إلى جدته التي كانت تعشق كرة القدم وأول من دعمه ليواصل ممارسة اللعبة الشعبية الأولى.

ورغم مرور كل هذه السنوات على رحيلها غير أنه يصرّ على تخليد ذكراها في هذا الاحتفال "الأيقوني".

يذكر أن ميسي -الذي يتصدر قائمة هدافي الليغا هذا الموسم بـ23 هدفا- هو الهداف التاريخي لبرشلونة والدوري الإسباني، والهداف التاريخي لمنتخب بلاده، وكذلك ثاني هدافي دوري أبطال أوروبا بعد غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.