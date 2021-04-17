نهاية مبكرة.. فليك يقرر الرحيل عن بايرن ميونخ

قال مدرب بايرن ميونخ هانز فليك إنه أبلغ مسؤولي النادي الألماني برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وأبلغ فليك محطة سكاي (Sky) التلفزيونية بعد الفوز 3-2 على مضيفه فولفسبورغ اليوم السبت، "قلت للاعبين اليوم إنني أبلغت النادي الأسبوع الماضي برغبتي في الرحيل بنهاية الموسم".

ولم يكشف فليك عن أي تفاصيل، لكن علاقته بحسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ توترت في الأشهر الأخيرة.

كما لم يتطرق فليك للتكهنات المثارة حول اقترابه من خلافة يواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني عقب كأس أمم أوروبا المقبلة، لكنه قال إن ذلك "خيار وأي مدرب سيفكر فيه كثيرا".

وسبق لفليك أن عمل مساعدا للوف في المنتخب الألماني، وتولى قيادة بايرن في 2019، وقاده لستة ألقاب في آخر 10 أشهر.

ويتقدم بايرن ميونخ في صدارة الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن لايبزيغ ثاني الترتيب قبل 5 جولات من النهاية، واقترب النادي البافاري من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للعام التاسع على التوالي.