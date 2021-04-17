نصف مليار يورو مقابل توقيع هالاند.. أرقام خرافية تنتظر الفريق "المحظوظ"

يبدو أن صفقة شراء النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، مهاجم دورتموند، ستكون مسلسلا دراميا مشوقا قبل معرفة نهايته وهوية الفريق الذي سيظفر يتوقيع لاعب يخطب ودّه الجميع.

فبعد "الجولة الاستطلاعية" لوالد اللاعب والإيطالي مينو رايولا وكيل أعماله، على كبار إسبانيا وإنجلترا، بدأت تتكشف أرقام إضافية عدة، طُلبت لإتمام الصفقة.

وبدأ الحديث أن رايولا ووالد هالاند طلبا 40 مليون يورو (20 لكل منهما كعمولة) غير أن رايولا نفى الأمر جملة وتفصيلا.

أما أبرز التسريبات الأخرى بشأن المفاوضات التي جرت بين رايولا وممثلي الفرق، فهي أن هالاند يريد 35 مليون يورو سنويا بعد خصم الضرائب.

وفي حال كان عقد اللاعب يمتد 5 سنوات، فهذا يعني أن أي ناد يريد ضمّ هالاند عليه دفع 175 مليون يورو، فضلا عن عمولات رايولا ووالد هالاند وكذلك قيمة الصفقة التي تقضي -بحسب مصادر صحفية- أن دورتموند لن يبيع اللاعب بأقل من 180 أو 150 مليون يورو.

وبالمجموع، فإن صفقة شراء الدولي النرويجي الشاب قد تبلغ نحو نصف مليار يورو.

وأخفق هالاند في هزّ الشباك في آخر 7 مباريات مع دورتموند والنرويج. وجاء هدفه الأخير في التعادل 2-2 مع كولن في الدوري في 20 من الشهر الماضي، عندما أحرز هدفي دورتموند.

وأصبح المهاجم البالغ عمره 20 عاما هدفا لعدد من الأندية الأوروبية، وارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، وبرشلونة.