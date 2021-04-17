شاهد.. زياش يقود تشلسي للفوز على مانشستر سيتي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد

قال توماس توخيل مدرب تشلسي إنه منفتح على الحديث مع كبار اللاعبين بالنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشأن تدعيم الفريق في المستقبل.
قاد النجم المغربي حكيم زياش فريق تشلسي للتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؛ إثر الفوز على مانشستر سيتي 1-صفر اليوم السبت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في الدور نصف النهائي للبطولة.
ولعب حكيم زياش دور البطولة في المباراة، وسجل هدف الفوز لتشلسي في الدقيقة 55، إثر تمريرة من الألماني تيمو فيرنر.
ورفض الحكم هدفا لزياش في الشوط الأول بداعي التسلل، ورفض هدفا آخر سجله الأميركي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، بداعي التسلل أيضا.
⚡ HAKIM ZIYECH STRIKES ⚡#EmiratesFACup @ChelseaFC pic.twitter.com/vRv1D8gUy9
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 17, 2021
ويلتقي تشلسي في النهائي الفريق الفائز في المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي، التي تجمع بين ليستر سيتي وساوثهامبتون غدا الأحد على ملعب ويمبلي.
وخاض كل من تشلسي ومانشستر سيتي المباراة بثقة عالية، بعد أن حسم الفريقان تأهلهما قبل أيام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.