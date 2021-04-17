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شاهد.. زياش يقود تشلسي للفوز على مانشستر سيتي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد

زياش سجل 4 أهداف وصنع 4 في 29 مباراة مع تشلسي في كل المسابقات خلال هذا الموسم (رويترز)
زياش سجل 4 أهداف وصنع 4 في 29 مباراة مع تشلسي في كل المسابقات خلال هذا الموسم (رويترز)
17/4/2021-|آخر تحديث: 17/4/202109:44 PM (مكة المكرمة)

قاد النجم المغربي حكيم زياش فريق تشلسي للتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؛ إثر الفوز على مانشستر سيتي 1-صفر اليوم السبت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في الدور نصف النهائي للبطولة.

ولعب حكيم زياش دور البطولة في المباراة، وسجل هدف الفوز لتشلسي في الدقيقة 55، إثر تمريرة من الألماني تيمو فيرنر.

ورفض الحكم هدفا لزياش في الشوط الأول بداعي التسلل، ورفض هدفا آخر سجله الأميركي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، بداعي التسلل أيضا.

ويلتقي تشلسي في النهائي الفريق الفائز في المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي، التي تجمع بين ليستر سيتي وساوثهامبتون غدا الأحد على ملعب ويمبلي.

وخاض كل من تشلسي ومانشستر سيتي المباراة بثقة عالية، بعد أن حسم الفريقان تأهلهما قبل أيام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر : وكالات

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