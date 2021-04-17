سياسة "ثورية" لتوخيل مدرب تشلسي في التعاقدات المستقبلية

قال توماس توخيل مدرب تشلسي إنه منفتح على الحديث مع كبار اللاعبين بالنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشأن تدعيم الفريق في المستقبل.

ورغم قيود الإنفاق في معظم الأندية بسبب التأثير المالي لأزمة "كوفيد-19″، فإن "البلوز" أنفق أكثر من أي ناد إنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع الألمانيين كاي هافرتس وتيمو فيرنر، والإنجليزي بن تشيلويل، والمغربي حكيم زياش، والحارس السنغالي إدوارد ميندي.

لكن إدارة الفريق أقالت المدرب فرانك لامبارد أسطورة النادي بعد 5 هزائم في 8 مباريات بالدوري، وعيّن توخيل في يناير/كانون الثاني الماضي وقال المدرب الألماني إنه من الممكن اتباع نهج مختلف يخص التعاقدات في الموسم المقبل.

وأبلغ توخيل الصحفيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الليلة "ذات مرة تحدثت إلى سائق في ألمانيا وقال لي إنه عند البحث عن موسيقي جديد ربما تختار 3 لكن الرأي الأخير للفرقة الموسيقية".

وأضاف "هذا منطقي تماما لأنهم سيلعبون مع شخص جديد وأنا جريء بما يكفي للتفكير في قيمة هذا في التعاقدات".

وأشار إلى أن من الأساليب المستقبلية أن يحدد النادي أهدافه في سوق الانتقالات قبل أن يقرر القائد واللاعبون الكبار اختياراتهم لتدعيم الفريق.

وتحت قيادة توخيل صعد تشلسي إلى المركز الخامس في الدوري، وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يواجه ريال مدريد في لقاء الذهاب نهاية الشهر الحالي.