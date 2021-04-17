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سؤال الموسم.. هل يواصل ميسي مسيرته في برشلونة؟

لابورتا رئيس برشلونة (يسار) مقتنع بأن ميسي سيمدد عقده مع الفريق (غيتي)
لابورتا رئيس برشلونة (يسار) مقتنع بأن ميسي سيمدد عقده مع الفريق (غيتي)
17/4/2021

منذ صيف العام الماضي، يوم طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الرحيل عن فريقه، وعالم الساحرة المستديرة يترقب أي خبر أو معلومة تؤكد أو تنفي مغادرة أو بقاء "البولغا" في "الكامب نو".

وبعد قدوم خوان لابورتا إلى سدة رئاسة الفريق الكتالوني تعززت الآمال بأن ينهي ميسي مسيرته في البرسا، وعن هذا يقول لابورتا إنه مقتنع بتوقيع ميسي لعقد جديد مع الفريق.

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ولكن مستقبل اللاعب مع "البلوغراما" لا يبدو محسوما على الإطلاق في ظل المحاولات الحثيثة من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لضم اللاعب.

ورغم هذا، يحرص لابورتا ويصر على إبرام عقد جديد مع ميسي، الذي قضى كل مسيرته الكروية في الفريق.

ويلتقي برشلونة، فريق أتلتيك بلباو الليلة في نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي.

ولدى سؤاله عن موقف قائد منتخب الأرجنتين -الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات سابقة- من التجديد، أجاب لابورتا في تصريحات صحفية "كل شيء يسير على نحو جيد".

وأوضح "سأفعل كل ما بوسعي وفي إطار إمكانيات النادي للإبقاء عليه. هذا ما نفعله.. ميسي لديه حافز.. إنه شخص استثئنائي، وأنا على قناعة بأنه سيرغب في البقاء ببرشلونة".

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري حاليا برصيد 23 هدفا كما صنع 8 أهداف، وذلك على مدار 28 مباراة خاضها مع برشلونة في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

وسجل ميسي 29 هدفا مع برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي حتى الآن.

المصدر : وكالات

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