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يكتب صفحة باسمه في تاريخ ريال مدريد.. 3 تحديات أمام زيدان هذا الموسم

في حال فوز "زيزو" بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، فسيكون المدرب الوحيد في التاريخ الذي يظفر بـ4 ألقاب في المسابقة القارية (رويترز)
في حال فوز "زيزو" بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، فسيكون المدرب الوحيد في التاريخ الذي يظفر بـ4 ألقاب في المسابقة القارية (رويترز)
16/4/2021

الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هو المعيار الأبرز الذي -على أساسه- يحكَم على المدرب في ريال مدريد، لأن التتويج بهذا اللقب يعد من جينات الفريق الملكي الذي ظفر به 13 مرة سابقا.

ولكن الفوز بثنائية الليغا والمسابقة القارية الأم هي مهمة صعبة للمدربين في تاريخ الملكي، ولم يحقق هذا الإنجاز عبر تاريخ الريال الممتد منذ 1902، سوى 3 مرات فقط.

المرة الأولى كانت موسم 1956-1957، ثم حققها الفريق مرة ثانية على التوالي موسم 1957-1958، ثم انتظر الميرينغي مجيء زين الدين زيدان للفوز مرة ثالثة بهذه الثنائية موسم 2016-2017.

والآن أمام زيدان تحد مع وصول الموسم إلى ذروته، وهو كتابة التاريخ من جديد والفوز بالثنائية للمرة الثانية في مسيرته، بعد تأهله لنصف نهائي البطولة القارية واحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا بفارق نقطة واحدة فقط خلف أتلتيكو مدريد.

التحدي الثاني هو الفوز باللقب الـ14 في دوري الأبطال والرابع لـ"زيزو" مع الريال، وهذا ما لم يستطع أي مدرب تحقيقه. وحدهما المدرب الإنجليزي الراحل بوب بيزلي فاز مع ليفربول بـ3 ألقاب في البطولة الأوروبية، وأيضا المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي توج بـ3 ألقاب مع ميلان وريال مدريد.

ولتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، على زيدان أن يتخطى في نصف النهائي تشلسي القوي بقيادة توماس توخيل الذي وصل مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي إلى نهائي دوري الأبطال.

والتحدي الأخير لزيدان سيكون الحفاظ على لقبه بطلا لليغا، والتتويج به للمرة الثانية تواليا، فقد عاد للمنافسة بقوة على اللقب إثر فوزه على برشلونة في الكلاسيكو، ويبدو أنه لن يتنازل بسهولة عن عرش البطولة الإسبانية.

ومنذ 2008 عندما كان الألماني بيرند شوستر يدرب ريال مدريد -وهو المدرب الوحيد الذي حافظ على لقب الليغا الذي فاز به سلفه فابيو كابيلو- فشل أي مدرب في الحفاظ على لقبه بطلا لليغا. ومن الجدير ذكره أن جوزيه مورينيو وأنشيلوتي وزيدان اختبروا مواسم سيئة بعد الفوز بلقب الليغا.

المصدر : ماركا

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