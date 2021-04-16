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كابوس البرسا.. الحكم مونويرا يدير نهائي كأس الملك بين برشلونة وبلباو

مونويرا أدار مباراتين هذا الموسم للبرسا الذي فشل في الفوز بهما (رويترز)
مونويرا أدار مباراتين هذا الموسم للبرسا الذي فشل في الفوز بهما (رويترز)
16/4/2021

عين الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم الدولي خوان مارتينيز مونويرا لقيادة نهائي كأس الملك بين برشلونة وأتلتيك بلباو غدا السبت.

والحكم الذي أدار مباراتين لبرشلونة هذا الموسم وأخفق في الفوز بهما، يقود نهائي كأس الملك لأول مرة في مسيرته.

ويعتبر مونويرا، كابوسا لجماهير البرسا هذا الموسم، إذ أدار كلاسيكو الذهاب ضد ريال مدريد وخسره برشلونة 3-1 واحتسب وقتها ركلة جزاء لسيرجيو راموس قائد الملكي أثارت الكثير من الجدل بعد تدخل من الفرنسي كليمنت لانغليه مدافع الفريق الكتالوني، ولانغليه نفسه ارتكب خطأ على روبين سوبرينو لاعب قاديش في الوقت القاتل واحتسب مونويرا ركلة جزاء لقاديش وجاء منها هدف التعادل، وخسر البرسا نقطتين مهمتين في صراعه للفوز بلقب الليغا.

وبالمحصلة فإن مونويرا أدار 23 مباراة للبرسا، فاز في 15 مباراة وتعادل في 4 وهزم بمثلها، أي أن نسبة فوز البلوغرانا بوجود هذا الحكم 65%.

وفي كأس الملك، أدار 3 مباريات للبرسا فاز بواحدة وخسر بأخرى وتعادل بالثالثة، من بينها مباراة إقصاء البرسا من البطولة الموسم الماضي على يد بلباو نفسه وبهدف سجله إيناكي ويليامز.

ومنذ موسم 2013-2014، أدار مونويرا 4 مباريات بين الفريقين كانت نتيجتها فوزين للبرسا ومثلهما لبلباو.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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