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شاهد- هدف فاز بأول جائزة "بوشكاش".. صاروخ أرض جو رونالدو انفجر بمرمى بورتو قبل 12 عاما

رونالدو سجل أحد أجمل الأهداف في مسيرته بمرمى بورتو (غيتي-أرشيف)
رونالدو سجل أحد أجمل الأهداف في مسيرته بمرمى بورتو (غيتي-أرشيف)
16/4/2021

في 15 أبريل/نيسان 2009 سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أهدافه التي حُفرت في ذاكرة جماهير كرة القدم وكتبت في تاريخ الساحرة المستديرة.

وعلى بعد أكثر من 36 مترا، استلم "صاروخ ماديرا" -عندما كان يلعب مع مانشستر يونايتد- الكرة في منتصف الملعب وسدد صاروخ أرض جو انفجر في مرمى بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز هذا الهدف بأول جائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) لأجمل هدف في العام.

وبالعودة 12 عاما إلى الوراء، كان بورتو يستضيف "الشياطين الحمر" على ملعب "ألدراغاو" ونتيجة الذهاب تصب في مصلحته بعد أن فرض التعادل ذهابا في "أولد ترافورد"، وبفضل هدف رونالدو "الخرافي" تأهل "المانيو" إلى نصف نهائي البطولة وواجه يومها أرسنال في نصف النهائي.

وأطاح مانشستر في أرسنال وواصل مشواره إلى النهائي، لكنه اصطدم ببرشلونة ونجمه الصاعد وقتها ليونيل ميسي وخسر النهائي بهدفين دون رد، وهي المباراة الوحيدة التي تواجه فيها النجمان ميسي ورونالدو في نهائي المسابقة القارية الأم.

يذكر أن رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بـ134 هدفا، ويتفوق على ميسي بفارق 14 هدفا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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