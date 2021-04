شاهد- هدف فاز بأول جائزة "بوشكاش".. صاروخ أرض جو رونالدو انفجر بمرمى بورتو قبل 12 عاما

في 15 أبريل/نيسان 2009 سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أهدافه التي حُفرت في ذاكرة جماهير كرة القدم وكتبت في تاريخ الساحرة المستديرة.

وعلى بعد أكثر من 36 مترا، استلم "صاروخ ماديرا" -عندما كان يلعب مع مانشستر يونايتد- الكرة في منتصف الملعب وسدد صاروخ أرض جو انفجر في مرمى بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز هذا الهدف بأول جائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) لأجمل هدف في العام.

12 years ago today, Cristiano Ronaldo hit a rocket vs. Porto and went on to win the first Puskas award 🚀🚀🚀

(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/z203kASe17

— ESPN FC (@ESPNFC) April 15, 2021