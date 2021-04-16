حكام مصريون وأجواء متوترة.. قمة الزمالك والأهلي في الدوري المصري فوق صفيح ساخن

سيكون قطبا الكرة المصرية -الأهلي والزمالك- على موعد بعد غد الأحد لخوض مباراة قمة الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، المؤجلة من الجولة الرابعة.

وبالتأكيد يسعى الزمالك -متصدر المسابقة- إلى تحقيق الفوز، من أجل حصد عدة أهداف لخصها مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في "التمسك بصدارة الدوري والسعي للفوز باللقب، أهم أهدافنا في المرحلة المقبلة".

وأضاف كارتيرون في محاضرة مطولة للاعبين كشف عنها الموقع الرسمي للزمالك، أن "المباراة ليست سهلة ويجب التعامل معها بحذر شديد، وعدم النظر للغيابات التي يعاني منها المنافس".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ33 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ولكن من 11 مباراة.

ويأمل الزمالك في تعويض خروجه المبكر من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالمنافسة على اللقبين المحليين: الدوري والكأس، وقد تأهل قبل يومين لثمن نهائي كأس مصر.

ولا يعاني الزمالك من أي غيابات في صفوفه باستثناء إمام عاشور وأحمد عيد، بعد إيقافهما بسبب فيديو مثير للجدل.

من جهة أخرى، يعتمد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إلى حد كبير على عدد من البدلاء، بعد أن أجبرته ظروف إصابة العديد من العناصر الأساسية على تجربة هؤلاء البدلاء.

وبات الأهلي في موقف صعب بسبب إصابة حارسه الدولي وأهم عناصره محمد الشناوي بفيروس كورونا، لكنه يأمل في أن تأتي العينة الثانية لمسحته الطبية سلبية.

وحرص الجهاز الفني طوال اليومين الماضيين على تهيئة الحارس البديل علي لطفي نفسيا ليكون حارس مباراة القمة، إذا ما غاب الشناوي بالفعل.

وسيغيب عن تشكيلة الأهلي أيضا علي معلول الظهير الأيسر الذي لم يكتمل تعافيه من تمزق في العضلات، منذ مشاركته أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية قبل شهرين.

وإلى جانب معلول سيغيب أيضا حمدي فتحي لاعب الوسط بسبب إصابته في الذراع مع منتخب مصر، إلى جانب محمود وحيد بديل معلول ومحمد هاني الظهير الأيمن وجونيور أجايي.

وقال الأهلي إن مدربه موسيماني كثف في اليومين الماضيين خلال محاضراته النظرية للاعبين من الخطط وأسلوب خوض مواجهة الزمالك، مانحا اللاعبين جانبا كبيرا من الراحة للتخفيف من الإجهاد ومخاطره عليهم.

وقرر أحمد مجاهد القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الاستعانة بحكام مصريين لإدارة المباراة.

وأصبح الحكم الدولي محمود البنا أبرز المرشحين لإدارة لقاء القمة، إلى جانب محمد معروف وإبراهيم نور الدين.

وتقام مباراة القمة هذه المرة في ظل أجواء متوترة بين الناديين الكبيرين، في أعقاب أحداث مباراة الفريقين في دوري الشباب والتي أعقبها خروج عدد من ناشئي الزمالك عن النص والروح الرياضية، وقد نالوا عقوبات من اتحاد الكرة.

وحتى الآن، فشلت جهود مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، في عقد اجتماع بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وعماد عبد العزيز رئيس الزمالك، كان الهدف منه تلطيف الأجواء قبل المواجهة.