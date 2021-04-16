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بوغبا يصفي حساباته مع مورينيو: لم أفهم تصرفاته وسولشاير أفضل منه

بوغبا دخل في صراع مع مورينيو خلال الأشهر الأخيرة للمدرب البرتغالي مع مانشستر يونايتد (رويترز)
بوغبا دخل في صراع مع مورينيو خلال الأشهر الأخيرة للمدرب البرتغالي مع مانشستر يونايتد (رويترز)
16/4/2021

قال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد اليوم الجمعة إن مدرب يونايتد السابق جوزيه مورينيو كان يشتهر بتجاهل اللاعبين بمجرد وضعهم على مقاعد البدلاء، وهو ما يتناقض تماما مع مدربه الحالي أولي غونار سولشاير الذي لم يستبعد اللاعبين أبدا.

وأقيل مورينيو من تدريب يونايتد في ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد أسوأ بداية لموسم منذ 28 عاما، وحل محله سولشاير الذي تولى المسؤولية مؤقتا قبل أن يقود الفريق بشكل دائم بعد تحسن النتائج.

وشهدت الشهور الأخيرة لمورينيو في أولد ترافورد انهيار علاقته مع لاعبين مثل بوغبا الذي جرده من منصبه كنائب لقائد الفريق.

وقال بوغبا لـ"سكاي سبورتس" (Sky Sports) "ما أشعر به الآن مع أولي مختلف، إنه لا يدخل مواجهات مع اللاعبين. ربما لا يختار أولي بعض اللاعبين للمباريات، لكنه لا يستبعدهم كما وكأنهم غير موجودين. هذا هو الفرق بين مورينيو وأولي".

وأضاف "عندما كانت علاقتي جيدة مع مورينيو الجميع شاهد ذلك، وفي اليوم التالي لا تعرف ماذا حدث. هذا الشيء الغريب الذي كان لدى مورينيو، ولا أستطيع توضيح ذلك لأنني لا أعرف".

وهاجم بوغبا أيضا مورينيو عقب رد المدرب البرتغالي على تعليقات سولشاير، بعد خسارة توتنهام هوتسبير 3-1 على أرضه أمام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وعبّر مورينيو عن إحباطه بسبب انتقادات لمهاجمه سون هيونغ مين الذي اتهمه سولشاير بخداع الحكم، وقال مدرب يونايتد "إذا كان هذا ابني.. فلن يحصل على الطعام لأن ما فعله محرج". ورد مورينيو بقوله إن سون كان محظوظا بأن والده كان "أفضل من أولي".

وقال بوغبا لسكاي "لقد انتصرنا في المباراة، وخسر هو، ولا يريد الحديث عن ذلك". وأضاف أن سولشاير ويونايتد لا يريدان الدخول في معركة كلامية مع مورينيو.

المصدر : رويترز

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