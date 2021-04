الدوري الأوروبي.. تأهل أرسنال ومانشستر يونايتد وروما وفياريال إلى نصف النهائي

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوربي، بعد تأهل مانشستر يونايتد وأرسنال وروما وفياريال.

وضمن أرسنال الإنجليزي التأهل بعد فوزه الكبير على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 4- صفر، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن انتهت بالتعادل 1-1، وبنتيجة مباراة اليوم يتفوق أرسنال 5-1 في مجموع المباراتين.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 18 عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي، قبل أن يعزز الفرنسي أليكساندر لاكازيت تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 24 أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث لأرسنال، قبل أن يختتم لاكازيت رباعية فريقه في الدقيقة 77.

⏰ RESULTS ⏰

🟡 Villarreal through, remain unbeaten

⚽️ Džeko scores as Roma reach semi-finals

🔴 Arsenal impress in Prague

👏 Manchester United into last 4

Who did it best tonight? 🤔#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 15, 2021