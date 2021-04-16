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الدوري الأوروبي.. تأهل أرسنال ومانشستر يونايتد وروما وفياريال إلى نصف النهائي

أرسنال سجل رباعية وعوض تعثره فوق ميدانه في مواجهة الذهاب أمام سلافيا براغ (رويترز)
أرسنال سجل رباعية وعوض تعثره فوق ميدانه في مواجهة الذهاب أمام سلافيا براغ (رويترز)
15/4/2021-|آخر تحديث: 16/4/202112:58 AM (مكة المكرمة)

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوربي، بعد تأهل مانشستر يونايتد وأرسنال وروما وفياريال.

وضمن أرسنال الإنجليزي التأهل بعد فوزه الكبير على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 4- صفر، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن انتهت بالتعادل 1-1، وبنتيجة مباراة اليوم يتفوق أرسنال 5-1 في مجموع المباراتين.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 18 عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي، قبل أن يعزز الفرنسي أليكساندر لاكازيت تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 24 أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث لأرسنال، قبل أن يختتم لاكازيت رباعية فريقه في الدقيقة 77.

وسيواجه أرسنال في الدور نصف النهائي فريق فياريال الإسباني الذي فاز بدوره على دينامو زغرب الكرواتي 3-1 في مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب 1-صفر للفريق الإسباني الذي كرر فوزه إيابا بنتيجة 2-1.

من جانب آخر، أوقف مانشستر يونايتد الإنجليزي مغامرة ضيفه غرناطة الإسباني في المسابقة، التي يشارك فيها النادي الأندلسي للمرة الأولى في تاريخه، وكرر يونايتد تفوقه 2-صفر على منافسه الإسباني، بعدما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب بإسبانيا الخميس الماضي.

وافتتح النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل خيسوس فاييخو لاعب غرناطة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وسيواجه مانشستر يونايتد نادي روما الإيطالي، الذي حسم تأهله عقب تعادله 1-1 مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

واستفاد روما من فوزه 2-1 على أياكس، حامل لقب المسابقة عام 1992، في لقاء الذهاب الذي جرى في أمستردام الأسبوع الماضي، ليفوز 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويظفر بورقة الترشح للمربع الذهبي.

ويقام ذهاب نصف النهائي يوم 29 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة العودة في السادس من مايو/أيار المقبل.

المصدر : وكالات

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