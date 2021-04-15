بالفيديو- يوفنتوس مهدد بعدم التأهل لدوري الأبطال.. صراع المربع الذهبي يشتعل بالدوري الإيطالي

ربما اقترب إنتر ميلان من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم مع تفوقه في الصدارة بفارق 11 نقطة مطلع الأسبوع الجاري، لكن الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا يبشر بنهاية مثيرة للموسم.

وتفصل 4 نقاط بين ميلان صاحب المركز الثاني ونابولي الذي في المرتبة الخامسة، بينما يتأخر لاتسيو بـ4 نقاط أخرى وله مباراة مؤجلة.

ولا يمكن استبعاد روما من صراع المربع الذهبي مع تأخره بفارق نقطة واحدة عن جاره.

وما يجعل الصراع مفتوحا بين 6 فرق على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال هو تعدد المواجهات المباشرة بينها في آخر 8 جولات، وتبدأ بزيارة يوفنتوس صاحب المركز الثالث إلى أتلانتا يوم الأحد القادم.

وحقق أتلانتا نجاحا مبهرا في السنوات الأخيرة ووصل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال في موسمين متتاليين منذ إنجاز النادي بإنهاء موسم 2018-2019 في المركز الثالث بالدوري الإيطالي، وكرر ذلك في العام التالي.

وسيكون إنهاء الدوري في الوصافة هدفا واقعيا هذا الموسم لأتلانتا الذي يحتل المركز الـ 11 في حجم ميزانيات الأندية بالمسابقة.

ويبقى فريق المدرب جيان بييرو غاسبيريني الأكثر تسجيلا في الدوري برصيد 71 هدفا في 30 مباراة، وسيواجه يوفنتوس صاحب المركز الرابع، وهو متأخر بنقطة واحدة عن حامل اللقب. كما حقق سلسلة من 4 انتصارات متتالية بالدوري.

ويعاني أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس من ضغوط لتجنب نتيجة قد تضع فريقه في مأزق الخروج من المربع الذهبي والفشل حتى في التأهل لدوري الأبطال.

وواجه بيرلو انتقادات شرسة بعد جمع نقطة واحدة من مباراتين أمام بنيفنتو المتواضع وتورينو قبل وبعد الفترة الدولية.

وكان الفوز على نابولي وجنوة ردا جيدا، لكن الانتقادات قد تعود إذا فشل فريق بيرلو في الفوز في بيرغامو.

وينتظر يوفنتوس مساعدة من غريمه إنتر الطامح للانتصار 12 على التوالي عندما يزور نابولي يوم الأحد القادم.

سامبدوريا – نابولي

الجولة الـ 30 من #الدوري_الإيطالي

النتيجة النهائية: 0 – 2

شاهدوا جميع اللقطات البارزة في الفوز الكبير على أرض نابولي @ sampdoria_en – en_sscnapoli#كالتشيو pic.twitter.com/NeXCSZwry2 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 13, 2021

وخسارة يوفنتوس ستمنح فريق المدرب جينارو جاتوسو فرصة للتساوي مع حامل اللقب إذا هزم إنتر، وستزداد الشكوك حول قدرة فريق بيرلو على التأهل لدوري الأبطال.

كما أن احتمالات إهدار المنافسين الكبار لنقاط تحفز ميلان ولاتسيو وروما للفوز على فرق النصف الأدنى من الجدول جنوة وبنيفنتو وتورينو على الترتيب.

وإذا أنهى فريقان الموسم بنفس رصيد النقاط سيحسم الترتيب بالمواجهات المباشرة وليس بفارق الأهداف.

وستضيف هذه القاعدة المزيد من الإثارة لمواجهات مثل يوفنتوس ضد أتلانتا، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل 1-1.