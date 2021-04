كاذب.. غوارديولا: لا أصدق أن بيلينغهام لاعب دورتموند عمره 17 عاما

قدّم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط دورتموند، أداء استثنائيا في مواجهة فريقه ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بفوز "السيتيزنز" 2-1.

وسجل هدف الفريق الألماني بيلينغهام (17 عاما) الذي أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم.

وكان مانشستر سيتي قلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2-1 في الشوط الثاني، ليحجز مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة، بالفوز 4-2 في مجموع المباراتين، بعدما فاز على ملعبه 2-1 ذهابا.

ويلتقي أبناء غوارديولا في نصف النهائي مع باريس سان جيرمان.

"17 years old? Maybe he's a liar, he's so good!" 😂

Pep Guardiola heaps the praise on Dortmund starlet Jude Bellingham, and the Man City boss is hugely impressed at his commanding presence. pic.twitter.com/2oxiK2RS8O

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 15, 2021