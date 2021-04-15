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كاذب.. غوارديولا: لا أصدق أن بيلينغهام لاعب دورتموند عمره 17 عاما

بيلينغهام بات ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال (رويترز)
بيلينغهام بات ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال (رويترز)
15/4/2021

قدّم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط دورتموند، أداء استثنائيا في مواجهة فريقه ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بفوز "السيتيزنز" 2-1.

وسجل هدف الفريق الألماني بيلينغهام (17 عاما) الذي أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم.

وكان مانشستر سيتي قلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2-1 في الشوط الثاني، ليحجز مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة، بالفوز 4-2 في مجموع المباراتين، بعدما فاز على ملعبه 2-1 ذهابا.

ويلتقي أبناء غوارديولا في نصف النهائي مع باريس سان جيرمان.

وبعد انتهاء المباراة، شكك الإسباني بيب غوارديولا مدرب المان السيتي في سن بيلينغهام، بسبب المهارة الكروية التي قدمها في المباراة، وقال "المدرب الفيلسوف" إنه "لا يصدق ما رآه. قد يكون كاذبا. هو ممتاز بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 17 عاما فقط".

وكانت الجماهير الإنجليزية -على مواقع التواصل- طلبت بإلحاح من غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، استدعاء بيلينغهام سريعا إلى منتخب "الأسود الثلاثة"، ليمثل الفريق في أمم أوروبا 2021.

يذكر أن بيلينغهام -خريج أكاديمية برمينغهام- انتقل الصيف الماضي إلى دورتموند قادما من فريق برمينغهام الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية أو "التشامبينشب".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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