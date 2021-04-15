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غاب عن التسجيل في أصعب فترات الموسم.. دورتموند يفتقد هالاند

هالاند فشل في هز الشباك في آخر 7 مباريات مع دورتموند والنرويج (غيتي)
هالاند فشل في هز الشباك في آخر 7 مباريات مع دورتموند والنرويج (غيتي)
15/4/2021

قال إيدن تيرزيتش مدرب بروسيا دورتموند إن إيرلينغ هالاند يقدم مساهمة كبيرة للفريق حتى إذ فشل في التسجيل، ولا يتوقع أن يستمر غياب المهاجم النرويجي عن هز الشباك مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى
الألماني لكرة القدم.

وفشل هالاند في هز الشباك في آخر 7 مباريات مع دورتموند والنرويج. وجاء هدفه الأخير في التعادل 2-2 مع كولن في الدوري في 20 الشهر الماضي، عندما أحرز هدفي دورتموند.

وأصبح المهاجم البالغ عمره 20 عاما هدفا للعديد من الأندية الأوروبية وارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة.

لكن غيابه عن التسجيل جاء في أصعب توقيت في الموسم لدورتموند، إذ ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية أمام سيتي أمس الأربعاء، وابتعد عن المربع الذهبي في الدوري.

وقال تيرزيتش عن هالاند الذي أحرز 21 هدفا في الدوري هذا الموسم، إن "الجميع اعتادوا التفكير أنه يحرز الأهداف للمتعة وفي كل مباراة لكنه بشر. سيمر بلحظات لن يسجل فيها لكنها ليست مشكلتنا. إنه يقدم أداء جيدا حقا".

وتابع "اعتدنا التفكير أن اللمسة الأخيرة قبل الهدف ستكون من نصيبه، لكن في المباريات الأخيرة لعب دورا مهما لنا في الاحتفاظ بالكرة والركض خلف الدفاع وتشكيل خطورة".

وأضاف "إنه يجتهد مثلما يفعل في التدريبات، لن يحتاج إلى وقت طويل قبل العودة لتسجيل الأهداف".

ويستضيف دورتموند منافسه فيردر بريمن في الدوري الألماني الأحد المقبل.

المصدر : وكالات

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