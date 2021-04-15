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صور ساخرة ولقطات محرجة.. شاهد أطرف اللحظات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

العراك بين لاعبي نيوكاسل كان من بين أغرب المواقف في الدوري الإنجليزي (غيتي)
العراك بين لاعبي نيوكاسل كان من بين أغرب المواقف في الدوري الإنجليزي (غيتي)
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202111:33 PM (مكة المكرمة)

يجمع الكثير من هواة كرة القدم على أن الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل مسابقة محلية في العالم، بفضل التنافس الكبير الذي تشهده مبارياته وبروز عدد كبير من النجوم عبر ملاعبه.

ولا تتوقف الإثارة في مباريات الدوري الإنجليزي عند الأهداف واللقطات الحاسمة، ولكنها تشمل أيضا عددا من اللقطات الطريفة التي خُلّدت في تاريخ المسابقة.

ورصد تقرير نشره موقع "90 دقيقة" (90Min) في نسخته البريطانية، أهم اللحظات التاريخية التي شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ.

واين روني الملاكم

اختار واين روني النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد الاحتفال بهذه الطريقة بعد إحراز هدف في مرمى توتنهام في عام 2015.

قفز واستفزاز

من المرجح أن لاعب أرسنال مارتن كيون كان سعيدا للغاية عندما أضاع نجم نادي مانشستر يونايتد، رود فان نيستلروي، ضربة الجزاء في المواجهة التي جمعت الفريقين في عام 2003.

ديفيد مويس ولافتة الطائرة

أنفق أحد المشجعين أمواله على لافتة طائرة للمطالبة بطرد ديفيد مويس من مانشستر يونايتد في 2014.

راية الركنية تصيب أحد المشجعين

يتميز مات ريتشي بمزاجه العصبي، فخلال مباراة فريقه نيوكاسل ضد تشلسي في العام الماضي، ركل الكرة في اتجاه راية الركنية، ولكنها أصابت أحد المشجعين.

ضرب الحكم لروبي سافاج

أصيب روبي سافاج على يد حكم المباراة، حيث كانت بمثابة أغرب إصابة في تاريخ كرة القدم.

شبح ميك مكارثي

في هذه اللقطة بدا مدرب ولفرهامبتون السابق ميك مكارثي وكأنه رأى شبحا أمامه قبل انطلاق إحدى مباريات فريقه في موسم 2011-2012.

مانشستر يونايتد يغير أطقمه في الشوط الأول

أجبر السير أليكس فيرغسون لاعبي مانشستر يونايتد على تغيير ملابسهم بعد الشوط الأول من لقائهم ضد ساوثهامبتون في عام 1996، والسبب كان عدم قدرة اللاعبين على رؤية بعضهم بعضا بشكل جيد.

هدف دبلن المخادع

انتظر لاعب كوفنتري ديون دبلن خلف حارس مرمى نيوكاسل شاي غيفن إلى أن وضع الكرة على الأرض. عندئذ، استحوذ عليها وركلها تجاه المرمى ليسجل هدفه الشهير في عام 1997.

نيل وارنوك والكاميرا

حدّق نيل وارنوك مباشرة إلى الكاميرا مقتربا شيئا فشيئا من العدسة.

مايك فيلان يخيف فيرغسون

فجر مايك فيلان بالونا وأثار ذعر المدرب السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون.

لكمات في فريق واحد

شهدت كرة القدم واحدة من أكثر اللحظات التي لا تُنسى على أرض الملعب عندما طرد الزميلان في فريق نيوكاسل، لي بوير وكيرون داير، بسبب شجار دار بينهما.

فينغر وسحّابة معطفه

ظل المدرب الفرنسي آرسين فينغر يحاول جاهدا إصلاح سحابة معطفه في بعض المقابلات دون أن يعير اهتماما لعدسات المصورين التي التقطت هذه اللحظات المحرجة، مما أثار سخرية المتابعين.

خدعة لجيرارد

في مشهد عفوي طريف، تسبب طفل صغير من مرافقي اللاعبين إلى الملعب، في موقف محرج للقائد السابق لنادي ليفربول ستيفن جيرارد.

انبهار بواين روني

لم يصدق هذا الصبي أنه واقف بجانب نجم مانشستر يونايتد واين روني.

سحر رافائيل بينيتيز

ظهر اسم مدرب نادي ليفربول رافائيل بينيتيز على شاشة التلفزيون بالتزامن مع إشارته للاعبيه.

تمثيل حكم

ردة فعل غريبة من الحكم بول ألكوك بعد تعرضه لهذا الدفع من اللاعب السابق لنادي باولو دي كانيو في مواجهة أرسنال في عام 1998.

سقوط فان غال

قد تكون هذه أشهر لقطة للمدرب الهولندي لويس فان غال في مسيرته مع مانشستر يونايتد.

المصدر : مواقع إلكترونية

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