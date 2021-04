صور ساخرة ولقطات محرجة.. شاهد أطرف اللحظات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

يجمع الكثير من هواة كرة القدم على أن الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل مسابقة محلية في العالم، بفضل التنافس الكبير الذي تشهده مبارياته وبروز عدد كبير من النجوم عبر ملاعبه.

ولا تتوقف الإثارة في مباريات الدوري الإنجليزي عند الأهداف واللقطات الحاسمة، ولكنها تشمل أيضا عددا من اللقطات الطريفة التي خُلّدت في تاريخ المسابقة.

ورصد تقرير نشره موقع "90 دقيقة" (90Min) في نسخته البريطانية، أهم اللحظات التاريخية التي شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ.

واين روني الملاكم

اختار واين روني النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد الاحتفال بهذه الطريقة بعد إحراز هدف في مرمى توتنهام في عام 2015.

قفز واستفزاز

من المرجح أن لاعب أرسنال مارتن كيون كان سعيدا للغاية عندما أضاع نجم نادي مانشستر يونايتد، رود فان نيستلروي، ضربة الجزاء في المواجهة التي جمعت الفريقين في عام 2003.

#OnThisDay in 2003, Ruud van Nistelrooy & Martin Keown clashed during the Battle of Old Trafford. #SkySportsRetro pic.twitter.com/wfDa1422ql — Sky Sports Retro (@SkySportsRetro) September 21, 2020

ديفيد مويس ولافتة الطائرة

أنفق أحد المشجعين أمواله على لافتة طائرة للمطالبة بطرد ديفيد مويس من مانشستر يونايتد في 2014.

ON THIS DAY: In 2014, the infamous 'Wrong One – Moyes Out' banner flew over Old Trafford as Man Utd beat Villa 4-1. pic.twitter.com/mx2S4k2yNW — Squawka Football (@Squawka) March 29, 2016

راية الركنية تصيب أحد المشجعين

يتميز مات ريتشي بمزاجه العصبي، فخلال مباراة فريقه نيوكاسل ضد تشلسي في العام الماضي، ركل الكرة في اتجاه راية الركنية، ولكنها أصابت أحد المشجعين.

Matt Ritchie smashing the corner flag straight into a Newcastle fans nuts is the highlight of the weekend 😭 pic.twitter.com/yqljBjGOKC — Football Daily (@footballdaily) January 19, 2020

ضرب الحكم لروبي سافاج

أصيب روبي سافاج على يد حكم المباراة، حيث كانت بمثابة أغرب إصابة في تاريخ كرة القدم.

.@RobbieSavage8 getting injured by the referee back in 2003/04 is the weirdest football injury ever! 🤣 pic.twitter.com/5YFhcTy4vs — Football Daily (@footballdaily) April 14, 2020

شبح ميك مكارثي

في هذه اللقطة بدا مدرب ولفرهامبتون السابق ميك مكارثي وكأنه رأى شبحا أمامه قبل انطلاق إحدى مباريات فريقه في موسم 2011-2012.

مانشستر يونايتد يغير أطقمه في الشوط الأول

أجبر السير أليكس فيرغسون لاعبي مانشستر يونايتد على تغيير ملابسهم بعد الشوط الأول من لقائهم ضد ساوثهامبتون في عام 1996، والسبب كان عدم قدرة اللاعبين على رؤية بعضهم بعضا بشكل جيد.

هدف دبلن المخادع

انتظر لاعب كوفنتري ديون دبلن خلف حارس مرمى نيوكاسل شاي غيفن إلى أن وضع الكرة على الأرض. عندئذ، استحوذ عليها وركلها تجاه المرمى ليسجل هدفه الشهير في عام 1997.

On this day in 1997: Dion Dublin picks the pocket of a gloriously oblivious Shay Given, Alan Hansen somehow does not use the words "shocking", "unbelievable" or "diabolical" and Trevor Brooking just chuckles a bit. pic.twitter.com/5tKELGFAvp — Adam Hurrey (@FootballCliches) November 8, 2019

نيل وارنوك والكاميرا

حدّق نيل وارنوك مباشرة إلى الكاميرا مقتربا شيئا فشيئا من العدسة.

Neil Warnock, ladies and gentlemen 😂 pic.twitter.com/FG0Z8vVugo — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 4, 2019

مايك فيلان يخيف فيرغسون

فجر مايك فيلان بالونا وأثار ذعر المدرب السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون.

🎃Sir Alex Ferguson becomes yet another victim of the scariest Halloween fright of them all, Mike Phelan's yellow balloon. 😱#FootballFrights pic.twitter.com/ridl3lUSul — Soccer AM (@SoccerAM) October 31, 2018

لكمات في فريق واحد

شهدت كرة القدم واحدة من أكثر اللحظات التي لا تُنسى على أرض الملعب عندما طرد الزميلان في فريق نيوكاسل، لي بوير وكيرون داير، بسبب شجار دار بينهما.

📅 14 Years Ago Today: 👊 Lee Bowyer & Kieron Dyer were both sent off for fighting each other against @AVFCOfficial. ❌ @NUFC finished the game with nine men and lost 3-0. 💰 Bowyer was fined six weeks’ wages (£210k), while Dyer was banned for 3 games by the @PremierLeague. pic.twitter.com/7zvAJh7Fa6 — SPORF (@Sporf) April 2, 2019

فينغر وسحّابة معطفه

ظل المدرب الفرنسي آرسين فينغر يحاول جاهدا إصلاح سحابة معطفه في بعض المقابلات دون أن يعير اهتماما لعدسات المصورين التي التقطت هذه اللحظات المحرجة، مما أثار سخرية المتابعين.

What was Arsene Wenger's biggest rivalry in football behind Fergie and Jose?

That pesky zip. 👊 pic.twitter.com/xBNMRpfGkn — Soccer AM (@SoccerAM) October 1, 2018

خدعة لجيرارد

في مشهد عفوي طريف، تسبب طفل صغير من مرافقي اللاعبين إلى الملعب، في موقف محرج للقائد السابق لنادي ليفربول ستيفن جيرارد.

انبهار بواين روني

لم يصدق هذا الصبي أنه واقف بجانب نجم مانشستر يونايتد واين روني.

سحر رافائيل بينيتيز

ظهر اسم مدرب نادي ليفربول رافائيل بينيتيز على شاشة التلفزيون بالتزامن مع إشارته للاعبيه.

Newcastle back in the Premier League? Well, Rafa Benitez has always been magic! ✨ pic.twitter.com/WwWjixBdyn — Soccer AM (@SoccerAM) April 24, 2017

تمثيل حكم

ردة فعل غريبة من الحكم بول ألكوك بعد تعرضه لهذا الدفع من اللاعب السابق لنادي باولو دي كانيو في مواجهة أرسنال في عام 1998.

📆 ON THIS DAY | 1998 Paolo Di Canio responded to being dismissed by pushing referee Paul Alcock to the ground – he received an 11-game ban🔴 pic.twitter.com/l6OY3PDTCe — FourFourTwo (@FourFourTwo) September 26, 2017

سقوط فان غال

قد تكون هذه أشهر لقطة للمدرب الهولندي لويس فان غال في مسيرته مع مانشستر يونايتد.