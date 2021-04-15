بالفيديو- ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة.. 6 أسئلة تحدد بطل الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني لكرة القدم منافسة شرسة على اللقب لم تحدث منذ موسم 2015-2016، بين الثلاثي أتلتيكو المتصدر وملاحقيه ريال مدريد وبرشلونة، وهو الصراع الأشرس على اللقب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وقبل 8 جولات على النهاية يتصدر أتلتيكو الليغا برصيد 67 نقطة، يليه -بفارق نقطة واحدة- جاره ريال مدريد، ثم برشلونة بـ65 نقطة.

وكان أتلتيكو يغرد وحيدا في الصدارة بفارق 10 نقاط في بداية فبراير/ شباط، لكن الفارق تقلص شيئا فشيئا نتيجة نزيف النقاط الذي عانى منه حتى أصبح إلى نقطة واحدة أمام غريمه ريال مدريد ونقطتين مع برشلونة صاحب المركز الثالث؛ لذا يريد تجنب أي تعثر جديد إذا أراد تحقيق اللقب لأول مرة منذ 2014.

وفاز الريال وبرشلونة بلقب الليغا 15 مرة في آخر 16 موسم، وكسر أتلتيكو القاعدة وتوج في 2014 فقط، ويمكنه تكرار إنجازه إذا فاز في باقي مبارياته بغض النظر عن نتائج منافسيه، ولكنها مهمة صعبة، وخاصة في ظل غياب هدافه لويس سواريز بسبب الإصابة.

وقد يفتقد أتلتيكو جهود جواو فيلكس وتوماس ليمار وكيران تريبيير، الذين سيخضعون لاختبارات لياقة في وقت لاحق بعد غيابهم عن التدريبات بمنتصف الأسبوع بسبب الإصابة أيضا.

إليك 6 أسئلة قد تحدد بطل الدوري الإسباني:

1- هل ريال مدريد الأفضل حاليا من منافسيه؟

فاز ريال مدريد 2-1 على برشلونة في قمة ملحمية يوم السبت الماضي، ورغم أنه لا يتحكم بمصيره إلا أنه يملك قوة ذهنية للظهور بأفضل مستوى بالمباريات المتبقية.

ويبدو فريق المدرب زين الدين زيدان بنفس الشراسة التي قادته لتحقيق لقب الليغا العام الماضي، وفاز بآخر 6 مباريات بجميع المسابقات.

ويمر كريم بنزيمة بفترة رائعة، حيث سجل 9 أهداف في 7 مباريات، كما يساعد ثلاثي خط الوسط كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس في التحكم بالمباريات.

ويتفوق ريال مدريد أيضا في المواجهات المباشرة أمام منافسيه ويبدو مساره -من حيث المباريات المتبقية- أسهل من برشلونة وأتلتيكو اللذين يتواجهان في كامب نو يوم 9 مايو/أيار القادم.

كما حصل الريال على دفعة معنوية ضخمة بعد تخطيه ليفربول، ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

2- هل يُعد ريال فريقا لا يقهر؟

ليس بالضبط، لأنه يفتقد لاعبين بارزين مثل رفائيل فاران والقائد سيرجيو راموس وأغلى لاعب في تاريخ النادي إيدن هازارد، كما يغيب لوكاس فاسكيز حتى نهاية الموسم.

وفي ظل غياب هؤلاء يحل ريال ضيفا على خيتافي يوم الأحد القادم.

وعانى ريال من الإصابات طيلة الموسم، وهو ما جعل زيدان يقول -بعد القمة- إننا "وصلنا إلى أقصى حد من قدراتنا".

ولا يزال ريال ينافس في دوري أبطال أوروبا، بل أصبح مرشحا لنيل اللقب بعد تأهله بجدارة لنصف النهائي، بينما يوجه أتلتيكو وبرشلونة تركيزهما نحو الدوري الإسباني فقط.

3- ماذا حدث لأتلتيكو؟

تراجعت قوة أتلتيكو منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حين كان متقدما بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد مع مباراة مؤجلة وحقق 16 انتصارا في أول 19 مباراة.

وتأثر أتلتيكو جزئيا بعدوى كوفيد-19 داخل تشكيلته وتضرر نفسيا، فحقق 4 انتصارات فقط في 11 مباراة تالية، وظهر بلا أنياب هجومية بعدما سجل هدفين في آخر 4 مباريات بالدوري.

كما عانى من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة، وسيحرم من جهود هدافه لويس سواريز خلال 3 أسابيع، كما يغيب رفاقه في الهجوم جواو فيلكس وتوماس ليمار وموسى ديمبلي.

4- ماذا عن برشلونة؟

بسبب الانطلاقة المتواضعة للموسم تشكك مدرب برشلونة رونالد كومان في فرص المنافسة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه انتفض بشكل مبهر وفاز 16 مرة في 19 مباراة قبل خسارته من ريال مدريد.

وربما تشكل الهزيمة في القمة ضربة معنوية، لكن الفريق الكتالوني لا يزال في المنافسة، وربما لا يريد ليونيل ميسي أن يكون موسمه الأخير في النادي -كما يتوقع البعض- بلا ألقاب.

5- من الأكثر تأثرا بغياب الجماهير؟

يعتمد أتلتيكو عادة على جماهيره المتحمسة، لكنه حقق أفضل نتائج على ملعبه بين ثلاثي القمة هذا الموسم رغم غياب الجماهير، وحصد 36 نقطة من 15 مباراة على أرضه مقابل 34 لريال وبرشلونة.

ويتعين على ريال التعامل أحيانا مع جمهور غير صبور، وفي الموسم الماضي استفاد من اللعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو الصغير الذي كان مقر تدريباته بسبب تجديد ملعب سانتياغو برنابيو.

وعانى ريال بشكل أكبر هذا الموسم وتعرض لهزائم صادمة من فرق متواضعة مثل قادش وألافيس وليفانتي رغم أنه فاز 7 مرات في آخر 8 مباريات بملعبه، وهي مباريات تشمل التغلب على أتلانتا وليفربول وبرشلونة.

6- هل حدث هذا من قبل؟

آخر مرة تنافست فيها 3 فرق على القمة في موسم 2015-2016 حين كانت تفصل بينها نقطة واحدة حتى الجولة قبل الأخيرة وانتزع برشلونة اللقب من ريال في اليوم الأخير بعد خروج أتلتيكو من السباق قبل أسبوع.

وكان موسم 2013-2014 أكثر إثارة حيث خرج ريال من السباق قبل مباراة على النهاية، بينما زار أتليتيكو ملعب برشلونة في اليوم الأخير وضمن اللقب لأول مرة خلال 18 عاما بعد تعادله 1-1.