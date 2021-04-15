نحو 100 مليون يورو.. عوائد ريال مدريد من دوري الأبطال

يبدو أن هذا الموسم يصب في صالح ريال مدريد كرويا وماليا، وقد تكون مسابقة دوري أبطال أوروبا خير تعويض للأزمة المالية التي عصفت بالنادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومع تأهل "الملكي" لنصف نهائي المسابقة القارية الأم، فإنه سيحصل على نحو 100 مليون يورو كعوائد من النقل التلفزيوني.

فمن مرحلة المجموعات فقط، جنى "الميرينغي" 56 مليون و200 ألف يورو، ومن المتوقع أن يحصل على 40 مليون يورو إضافية من النقل التلفزيوني ورعاة الفريق.

ومن المتوقع أن يحصل على أموال إضافية لأنه الفريق الإسباني الوحيد المتبقي في البطولة ولكن لم تحدد بعد بشكل دقيق قيمتها، ولكن الأكيد أن الأموال تدخل خزينة النادي في الوقت المناسب خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تركها غياب الجماهير عن المدرجات وإقامة المباريات خلف أبواب مغلقة.

ومع مواجهة ذهاب نصف النهائي المقبلة ضد تشلسي، يكون الريال قد لعب 6 مباريات على ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو" في دوري الأبطال، دون أن يدخل أي يورو لخزينة النادي.

وفي حال استطاع رجال زين الدين زيدان العبور لنهائي المسابقة، فإن الفريق سيجني 15 مليون يورو إضافية في حين يحصد الفائز باللقب 19 مليون يورو إضافية.

في 2019، استطاع برشلونة أن يجني 117 مليون يورو رغم أنه خرج من نصف نهائي البطولة.

وفي الموسم الماضي (عام كورونا)، حصل بايرن ميونخ -عندما ظفر باللقب- على 83 مليون يورو فقط، بعد تقليص عدد المباريات بسبب تفشي كورونا.