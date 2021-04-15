أقمصة ميسي توفر لقاحات كورونا للمشاركين في كوبا أميركا

أسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الحصول على 50 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا سيخصص لتطعيم المشاركين في منافسات كوبا أميركا المقررة الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية أن ميسي شارك في خطة طموحة، ولكنها مثيرة للجدل لتلقيح جميع لاعبي كرة القدم في أميركا الجنوبية قبل انطلاق كوبا أميركا.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تمت مع شركة الأدوية الصينية "سينوفاك" (Sinovac) بعد أن تبرع ميسي بـ3 قمصان موقعة للشركة.

وكتب غونزالو بيلوسو الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة في أميركا الجنوبية (كونميبول) -عبر حسابه في تويتر- "أعرب مديرو سينوفاك عن إعجابهم بليونيل ميسي الذي تفضل بإرسال 3 قمصان لنا".

Al anunciar las 50.000 dosis de vacuna para @CONMEBOL, quiero contarles que los directivos de @Sinovac manifestaron su admiración por Lionel Messi, quién con toda predisposición nos envió 3 camisetas para ellos. Así que el también es parte de este logro!!#Elfutbolsalvaalfutbol pic.twitter.com/E5gudJ1RR8 — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) April 13, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة التي توسط فيها رئيس أوروغواي لويس لاكالي بو تثير الكثير من الجدل في بلاده التي تواجه مستويات قياسية من الإصابات بفيروس كورونا.

وتعتبر أوروغواي أعلى دولة في العالم من حيث عدد الحالات اليومية بمعدل 1084 حالة لكل مليون نسمة، مقارنة بـ 215 لكل مليون في الولايات المتحدة و25 لكل مليون في بريطانيا، ويتزامن ذلك مع وتيرة بطيئة للتلقيح لم تتجاوز 13% من السكان.

وستستضيف الأرجنتين وكولومبيا بطولة كوبا أميركا في الفترة من 13 يونيو/حزيران إلى 10 يوليو/تموز المقبلين، بعد تأجيلها لعام كامل بسبب جائحة كورونا.