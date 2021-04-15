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أقمصة ميسي توفر لقاحات كورونا للمشاركين في كوبا أميركا

ميسي يغير قميصه خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي (غيتي)
ميسي يغير قميصه خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي (غيتي)
15/4/2021

أسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الحصول على 50 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا سيخصص لتطعيم المشاركين في منافسات كوبا أميركا المقررة الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية أن ميسي شارك في خطة طموحة، ولكنها مثيرة للجدل لتلقيح جميع لاعبي كرة القدم في أميركا الجنوبية قبل انطلاق كوبا أميركا.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تمت مع شركة الأدوية الصينية "سينوفاك" (Sinovac) بعد أن تبرع ميسي بـ3 قمصان موقعة للشركة.

وكتب غونزالو بيلوسو الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة في أميركا الجنوبية (كونميبول) -عبر حسابه في تويتر- "أعرب مديرو سينوفاك عن إعجابهم بليونيل ميسي الذي تفضل بإرسال 3 قمصان لنا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة التي توسط فيها رئيس أوروغواي لويس لاكالي بو تثير الكثير من الجدل في بلاده التي تواجه مستويات قياسية من الإصابات بفيروس كورونا.

وتعتبر أوروغواي أعلى دولة في العالم من حيث عدد الحالات اليومية بمعدل 1084 حالة لكل مليون نسمة، مقارنة بـ 215 لكل مليون في الولايات المتحدة و25 لكل مليون في بريطانيا، ويتزامن ذلك مع وتيرة بطيئة للتلقيح لم تتجاوز 13% من السكان.

وستستضيف الأرجنتين وكولومبيا بطولة كوبا أميركا في الفترة من 13 يونيو/حزيران إلى 10 يوليو/تموز المقبلين، بعد تأجيلها لعام كامل بسبب جائحة كورونا.

المصدر : غارديان

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