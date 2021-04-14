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ناصر الخليفي: هدفنا الفوز بأبطال أوروبا ومبابي ونيمار ليس لديهما سبب للرحيل

الخليفي في المباراة النهائية العام الماضي التي فاز فيها بايرن ميونخ على سان جيرمان (رويترز)
الخليفي في المباراة النهائية العام الماضي التي فاز فيها بايرن ميونخ على سان جيرمان (رويترز)
14/4/2021

أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي -بعد تخطي حامل اللقب بايرن ميونخ بربع نهائي دوري أبطال أوروبا- أن هدفه التتويج باللقب، وأن كيليان مبابي ونيمار "ليس لديهما سبب للرحيل" الآن.

وحجز سان جيرمان مكانه في نصف النهائي مساء أمس الثلاثاء رغم هزيمته أمام بايرن ميونخ صفر-1، مستفيدا من قاعدة الأهداف خارج الملعب، حيث فاز في مباراة الذهاب على ملعب بطل ألمانيا 3-2.

وقال الخليفي لقناة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية "استثمرنا الكثير في النادي للفوز بدوري الأبطال وكل الألقاب المتاحة، نيمار وكيليان ليس لديهما سبب للرحيل".

وأضاف أن "لدينا كل شيء للفوز في كل بطولة، لدينا فريق رائع، نحن نعمل، نحن بحاجة إلى الاستمرار والبقاء هادئين لأن دوري الأبطال لم ينته، نحتاج إلى العمل أكثر كل يوم، السر يكمن في العمل، التفاصيل الدقيقة تصنع الفارق أيضا".

وعلى الرغم من عدم تمكنه من الفوز أو حتى التعادل في مباراة الإياب في باريس فإن الخليفي كان مسرورا بما رآه من لاعبيه، وقال إن "هدفنا هو الذهاب إلى النهائي والفوز بالبطولة، الليلة كانت رائعة، كان بإمكاننا أن نسجل 3 أو 4 أهداف، لكن في النهاية تأهلنا".

وأضاف الخليفي "لدي ثقة في فريقنا الذي نما ولديه خبرة كبيرة، فزنا على برشلونة وبايرن ميونخ، هذا يعني الكثير، أنا فخور جدا بالفريق، المدرب وليوناردو قاما بعمل رائع، اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم".

المصدر : ماركا

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