شاهد.. هدف عالمي بعد 25 ثانية في إسبانيا وآخر نادر في الدوري الأيرلندي

تمكن لاعب وسط نادي إسبانيول سيرجي داردير من تسجيل هدف عالمي من مسافة بعيدة في مرمى فريق ليغانيس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس الأحد، في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وجاء الهدف في الثانية 25 من عمر المباراة، مما زاد من ميزته، وبعد خطأ فادح من حارس مرمى ليغانيس في تشتيت الكرة بطريقة خاطئة من خارج منطقة الجزاء.

وقطع لاعب الوسط الإسباني الكرة المشتتة بالخطأ، ليستغل خروج الحارس من مرماه، ويسدد كرة ساقطة في الشباك مباشرة من مسافة حوالي 40 مترا، معلنة عن تسجيل الهدف الأول لفريقه بطريقة رائعة.

وتغنى إسبانيول بهدف لاعبه الجميل، حيث نشر على حسابه الرسمي بموقع تويتر صورة من احتفال داردير بهدفه العالمي، معلقا عليها "ماذا فعلت يا سيرجي؟". وساهم هدف داردير في فوز إسبانيول على ضيفه بنتيجة 2-1.

أما الهدف الرائع الآخر فنادر الحدوث في الملاعب وأحرزه اللاعب روري دونيلي مهاجم نادي غلنتوران برأسه من منتصف الملعب تقريبا، في مباراة فريقه ضد أنكانون سويفتس السبت الماضي في الدوري الأيرلندي الشمالي لكرة القدم.

وجاء هدف دونيلي بعد استغلاله خطأ غريبا من حارس مرمى الفريق الخصم في تشتيت الكرة برأسه، لتصل إلى دونيلي الذي سددها مباشرة برأسه هو الآخر باتجاه الشباك الخالية، من مسافة بعيدة، بعد خط منتصف الملعب بقليل.

We guarantee you've never seen a header like this before ☄️ #WeAreGlentoran #COYG 💚🐓 pic.twitter.com/UqXT1zXk66

ونشر نادي غلنتوران على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو لهدف لاعبه المميز، معلقًا عليه "نحن نضمن أنك لم تشاهد مثل هذه الرأسية من قبل".

وتفاعل نشطاء مع التغريدة التي نشرها النادي، مبدين إعجابهم بالهدف وردة فعل اللاعب المميزة في التعامل مع الكرة.

can we just take a moment to notice how amazing this goal is 🤯 what a header 😳 https://t.co/KEf5S85Bgc

