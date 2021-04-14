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شاهد.. لاعبون يتناولون إفطار رمضان أثناء توقف مباراة بالدوري التركي

اللاعبون استغلوا فرصة دخول المسعفين لعلاج أحد اللاعبين المصابين للإفطار في أول يوم من رمضان (وكالة الأناضول)
اللاعبون استغلوا فرصة دخول المسعفين لعلاج أحد اللاعبين المصابين للإفطار في أول يوم من رمضان (وكالة الأناضول)
14/4/2021-|آخر تحديث: 14/4/202110:31 PM (مكة المكرمة)

انتشر مقطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة تناول لاعبين الإفطار بالتزامن مع أذان المغرب أثناء توقف المباراة بين فريقي أنقرة كيتشيورينغوجو وغريسونسبور في دوري الدرجة الأولى التركي لكرة القدم (الدرجة التي تلي الدوري الممتاز في تركيا)، أمس الثلاثاء.

واستغل اللاعبون في أرضية الملعب لحظة توقف المباراة لإصابة أحد اللاعبين مع دخول موعد أذان المغرب، ليتناولوا الإفطار بشكل سريع، واحتوت وجباتهم على المياه والتمر والموز.

وجلس لاعبو كيتشيورينغوجو قرب بعضهم بجوار دكة البدلاء على خط التماس حتى يفطروا، كما أظهرت إحدى اللقطات المتداولة اقتراب أحد لاعبي الفريق المنافس، حتى يفطر معهم.

ولاقت هذه اللقطات تفاعلا واسعا، حيث حقق الفيديو الذي نُشر على حساب قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية على موقع تويتر قرابة 3 ملايين مشاهدة.

وعلّق وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو على الفيديو المتداول، قائلا "كرة قدم طبيعية وصادقة، الله يتقبل صومنا".

ووصف عثمان أشكين النائب عن حزب العدالة والتنمية بمدينة ريزا، المشهد بأنه "لوحة جميلة تظهر قوة معتقدات الشباب التركي".

كما علّق الناشط السياسي التركي محمد أردوغان بالقول "تغير الكثير في تركيا في عهد أردوغان، ربي لك الحمد والشكر".

وانتهت المباراة بفوز غريسونسبور 2-1، ويتصدر هذا الفريق ترتيب المسسابقة برصيد 63 نقطة، مقابل 49 نقطة لكيتشيورينغوجو في المركز السابع.

المصدر : وكالة سند

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