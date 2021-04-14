شاهد.. لاعبون يتناولون إفطار رمضان أثناء توقف مباراة بالدوري التركي

انتشر مقطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة تناول لاعبين الإفطار بالتزامن مع أذان المغرب أثناء توقف المباراة بين فريقي أنقرة كيتشيورينغوجو وغريسونسبور في دوري الدرجة الأولى التركي لكرة القدم (الدرجة التي تلي الدوري الممتاز في تركيا)، أمس الثلاثاء.

واستغل اللاعبون في أرضية الملعب لحظة توقف المباراة لإصابة أحد اللاعبين مع دخول موعد أذان المغرب، ليتناولوا الإفطار بشكل سريع، واحتوت وجباتهم على المياه والتمر والموز.

🕌 GZT Giresunspor – Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı. #beINSPORTS pic.twitter.com/Fec6Q5ERKP — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 13, 2021

وجلس لاعبو كيتشيورينغوجو قرب بعضهم بجوار دكة البدلاء على خط التماس حتى يفطروا، كما أظهرت إحدى اللقطات المتداولة اقتراب أحد لاعبي الفريق المنافس، حتى يفطر معهم.

ولاقت هذه اللقطات تفاعلا واسعا، حيث حقق الفيديو الذي نُشر على حساب قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية على موقع تويتر قرابة 3 ملايين مشاهدة.

لاعبون يتناولون طعام الإفطار خلال مباراة في الدوري التركي مستغلّين لحظات توقف المباراة بسبب إصابة أحد اللاعبين تزامناً مع موعد أذان المغرب في أول يوم من شهر #رمضان المبارك pic.twitter.com/pn0Wjv5z8P — TRT عربي (@TRTArabi) April 13, 2021

وعلّق وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو على الفيديو المتداول، قائلا "كرة قدم طبيعية وصادقة، الله يتقبل صومنا".

Futbol, doğallık ve samimiyettir. Allah tuttuğumuz, tutacağımız oruçları kabul eylesin. https://t.co/FQ5wrRTftb — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 13, 2021

ووصف عثمان أشكين النائب عن حزب العدالة والتنمية بمدينة ريزا، المشهد بأنه "لوحة جميلة تظهر قوة معتقدات الشباب التركي".

“ Türk gençlerinin inanç ve imanlarının gücünü gösteren güzel bir tablo. Tuttuğunuz oruçları ve ibadetlerinizi rabbim kabul eylesin. Maşallah 🤲🤲🧿🧿” @TFF_Org https://t.co/XklMUjQ4qV — Dr. Osman Aşkın BAK🇹🇷 (@OA_Bak) April 13, 2021

كما علّق الناشط السياسي التركي محمد أردوغان بالقول "تغير الكثير في تركيا في عهد أردوغان، ربي لك الحمد والشكر".

وانتهت المباراة بفوز غريسونسبور 2-1، ويتصدر هذا الفريق ترتيب المسسابقة برصيد 63 نقطة، مقابل 49 نقطة لكيتشيورينغوجو في المركز السابع.

لاعبو فريق "انقرة كيجي اورين" يتناولون الإفطار أثناء توقف اللعب عند أذان المغرب…

تغير الكثير في تركيا في عهد #أردوغان، ربي لك الحمد والشكر.. pic.twitter.com/lxGKjPyvOF — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) April 13, 2021

May Allah give them strength and reward them highly 🤲🏼❤️ https://t.co/wjBmEKclDI — Ali Butt (@alib84) April 14, 2021