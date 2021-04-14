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شاهد.. سان جيرمان يجرد بايرن ميونخ من لقبه ويعبر لنصف نهائي دوري الأبطال

موتينغ سجل هدف بايرن الوحيد ولكنه لم يكن كافيا للتأهل (غيتي)
موتينغ سجل هدف بايرن الوحيد ولكنه لم يكن كافيا للتأهل (غيتي)
13/4/2021-|آخر تحديث: 14/4/202112:36 AM (مكة المكرمة)

ثأر باريس سان جيرمان لهزيمته أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتأهل على حسابه إلى نصف النهائي بالنسخة الحالية للبطولة الأوروبية، رغم فوز الفريق البافاري في عقر دار الفريق الباريسي بهدف نظيف في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3-2، وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3-3، وتأهل سان جيرمان عبر قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وسجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف الفوز للبايرن في الدقيقة 40، لكنه لم يكن كافيا لانتزاع بطاقة التأهل، وأطاح سان جيرمان بحامل اللقب من ربع نهائي البطولة.

وشهدت المباراة العديد من الفرص التهديفية لكلا الفريقين على مدى شوطي المباراة، وعاند الحظ باريس سان جيرمان بشكل كبير في أكثر من فرصة حيث تصدى القائم والعارضة لكرتين من النجم البرازيلي نيمار، كما أسكن كيليان مبابي الكرة في شباك الحارس مانويل نوير في الشوط الثاني لكنها لم تحتسب هدفا بداعي التسلل.

المصدر : وكالات

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