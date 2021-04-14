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شاهد.. تضرر حافلة ريال مدريد بعد رشقها من مشجعي ليفربول

حافلة ريال مدريد (مواقع التواصل الاجتماعي)
حافلة ريال مدريد (مواقع التواصل الاجتماعي)
14/4/2021-|آخر تحديث: 14/4/202109:28 PM (مكة المكرمة)

تعرضت حافلة ريال مدريد للرشق بالحجارة من طرف مشجعين لنادي ليفربول، قبل مواجهة الفريقين اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت اللقطات، التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض الحافلة التي نقلت لاعبي ريال مدريد إلى ملعب أنفيلد إلى أضرار بسبب تعرضها للرشق بالحجارة، وأكدت العديد من المصادر عدم تعرض أي فرد من بعثة الريال للأذى.

وتجمع مشجعون للنادي الإنجليزي خارج الملعب، وهتفوا بشعارات فريقهم عند مرور الحافلة، التي نقلت زين الدين زيدان ولاعبي النادي الملكي.

وحسم ريال مدريد مواجهة الذهاب بالفوز 3-1، وسيكون أمام مهمة صعبة لضمان العبور إلى نصف النهائي في ظل الغيابات الكثيرة للفريق.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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