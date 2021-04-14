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بالفيديو- خيبة أمل بايرن ميونخ.. مولر ونوير يعلقان على الخروج الأوروبي أمام سان جيرمان

نوير ينقذ إحدى فرص التهديف لسان جيرمان (الأناضول)
نوير ينقذ إحدى فرص التهديف لسان جيرمان (الأناضول)
14/4/2021

قال توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ إن فريقه لعب "بقلبه وروحه" خلال الفوز 1-صفر على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن النتيجة تسببت في خروج حامل اللقب بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض، عقب التعادل 3-3 في النتيجة الإجمالية.

وأحرز إيريك تشوبو موتينغ مهاجم بايرن الهدف الوحيد في المبارة في باريس، لكن هذا لم يكن كافيا للتعويض بعد خسارة الفريق الألماني 2-3 على أرضه في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

وأكد مولر لموقع بايرن على الإنترنت خيبة أملهم عقب الخروج من ربع النهائي، بقوله "نحن محبطون جدا ووضعنا قلبنا وروحنا في المباراة، لكن الهدف الواحد كان قليلا جدا".

وأضاف "كانت مواجهة مختلفة عن مباراة ميونخ، ولم نقترب من مرماهم كثيرا في البداية، ونال باريس الفرص الأولى".

وتابع "الجهد والالتزام كانا هائلين في الشوط الثاني، ولكن بدون تجانس، ولم نضغط عليهم بشكل مستمر. شكلنا خطرا لكن فريقهم كان خطيرا أيضا".

وقال الحارس مانويل نوير إن الضرر وقع في مباراة الذهاب.

وأضاف "نتيجة 1-صفر مستحقة، لكن نتيجة الأسبوع الماضي لم تكن كافية. هذا مزعج خاصة عند النظر للمباراة الأولى، حين أهدرنا الكثير من الفرص واستقبلنا هدفا أو هدفين أكثر من اللازم".

المصدر : رويترز

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