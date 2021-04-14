بالفيديو- خيبة أمل بايرن ميونخ.. مولر ونوير يعلقان على الخروج الأوروبي أمام سان جيرمان

ثأر باريس سان جيرمان لهزيمته أمام بايرن ميونخ بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتأهل على حسابه لنصف النهائي بالنسخة الحالية للبطولة الأوروبية، رغم فوز الفريق البافاري بعقر دار الفريق الباريسي.
قال توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ إن فريقه لعب "بقلبه وروحه" خلال الفوز 1-صفر على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن النتيجة تسببت في خروج حامل اللقب بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض، عقب التعادل 3-3 في النتيجة الإجمالية.
وأحرز إيريك تشوبو موتينغ مهاجم بايرن الهدف الوحيد في المبارة في باريس، لكن هذا لم يكن كافيا للتعويض بعد خسارة الفريق الألماني 2-3 على أرضه في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.
تشوبو موتينغ يضع بايرن في المقدمة 💪#بايرن_ميونيخ #باريس_سان_جيرمان #beINUCL #UCL pic.twitter.com/odzZMoOrUk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2021
وأكد مولر لموقع بايرن على الإنترنت خيبة أملهم عقب الخروج من ربع النهائي، بقوله "نحن محبطون جدا ووضعنا قلبنا وروحنا في المباراة، لكن الهدف الواحد كان قليلا جدا".
وأضاف "كانت مواجهة مختلفة عن مباراة ميونخ، ولم نقترب من مرماهم كثيرا في البداية، ونال باريس الفرص الأولى".
🎙️ @esmuellert_: "خيبة أمل، لعبنا بروح عالية"
تصريحات مباراة #باريس_بايرن: https://t.co/TClOdSNu1Z pic.twitter.com/gK5hV1ac30
— 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 13, 2021
وتابع "الجهد والالتزام كانا هائلين في الشوط الثاني، ولكن بدون تجانس، ولم نضغط عليهم بشكل مستمر. شكلنا خطرا لكن فريقهم كان خطيرا أيضا".
شاهدوا ملخص #باريس_بايرن في 60 ثانية 🎥 https://t.co/8yGrWHzsgb pic.twitter.com/opthJQDdml
— 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 13, 2021
وقال الحارس مانويل نوير إن الضرر وقع في مباراة الذهاب.
وأضاف "نتيجة 1-صفر مستحقة، لكن نتيجة الأسبوع الماضي لم تكن كافية. هذا مزعج خاصة عند النظر للمباراة الأولى، حين أهدرنا الكثير من الفرص واستقبلنا هدفا أو هدفين أكثر من اللازم".