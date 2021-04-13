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عينه على دوري الأبطال وكأس الاتحاد.. توخيل: توليت تدريب تشلسي للفوز بالبطولات الآن وليس بعد سنوات

توخيل نجح في تحسين نتائج تشلسي بشكل سريع جدا (رويترز)
توخيل نجح في تحسين نتائج تشلسي بشكل سريع جدا (رويترز)
13/4/2021

أكد توماس توخيل مدرب تشلسي أنه تولى منصبه لحصد الألقاب الآن، وليس بعد سنوات، ويريد من فريقه استغلال الفرصة عند مواجهة بورتو في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وقضى توخيل فترة ناجحة في باريس سان جيرمان قبل أن يتولى تشلسي بعد إقالة فرانك لامبارد، الهداف التاريخي للنادي، في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويحتل النادي اللندني المركز الخامس في الدوري، وسيواجه مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، ويبدو في موقف قوي لبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال بعدما فاز 2-صفر على بورتو ذهابا.

وقال توخيل للصحفيين "إذا كان الفريق يستطيع الفوز بمباريات متتالية، فإنه يستطيع إحراز الألقاب، لأن تشلسي يمثل ناديا يحمل ثقافة وتاريخا وإمكانات ونظاما للقيام بذلك".

وأضاف "أنا هنا من أجل الفوز بالمباريات وبناء عليه بالألقاب. هذا ما أطلبه من نفسي لذا لم أقول شيئا مختلفا؟ إذا كان البعض يفكر في الفوز بألقاب في 5 أو 3 سنوات فلا أعرف معنى ذلك".

وتابع "الآن هو الوقت المناسب.. لا يوجد أصعب من المباراة المقبلة ولا يوجد عقبة أصعب من العقبة التالية ويجب ألا ننسى أنفسنا في الأحلام والآمال والتصريحات".

وأقيمت مباراة ذهاب ربع النهائي في مدينة إشبيلية بإسبانيا وكذلك حال لقاء الإياب بسبب قيود السفر بين البرتغال وإنجلترا المتعلقة بكوفيد-19.

المصدر : رويترز

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